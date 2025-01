Ligue 2 : Interdiction de déplacement des supporters ajacciens pour le derby corse

Sans réelle surprise, les supporters de l’AC Ajaccio sont interdits de déplacement pour la rencontre qui opposera leur club au SC Bastia ce vendredi 10 janvier. La décision a été prise conjointement par la préfecture de Haute-Corse et le ministère de l’Intérieur. L’arrêté ministériel, signé par Bruno Retailleau, précise que cette interdiction s’appliquera de minuit à minuit sur toute la journée du vendredi. "Le déplacement individuel ou collectif de toute personne se revendiquant supporter de l’AC Ajaccio ou se comportant comme tel est prohibé entre les communes de Corse-du-Sud et celles de Furiani et Bastia", peut-on lire dans l’arrêté.





Interdiction de matériel pyrotechnique

Outre cette interdiction de déplacement, la préfecture de Haute-Corse a imposé des mesures strictes visant à encadrer la rencontre. La possession et l’utilisation de tout engin pyrotechnique seront interdites sur les communes de Furiani et Bastia entre 6h du vendredi et 12h du samedi 11 janvier.



Cette décision fait suite aux incidents constatés lors du match aller du 26 octobre dernier à Ajaccio, où des tensions avaient éclaté entre supporters malgré l’interdiction de déplacement des Bastiais. Des supporters ultras ajacciens avaient adopté une attitude hostile lors de l’arrivée du bus bastiais, obligeant les CRS à intervenir. De leur côté, des supporters bastiais, pourtant interdits de déplacement, avaient réussi à entrer dans le stade, ce qui avait entraîné une rixe et la suspension de la rencontre. Le match, rejoué le 3 décembre à huis clos, s’était déroulé dans une ambiance tendue, marquée par des tensions entre les deux délégations.



Un principe de réciprocité

La préfecture justifie cette interdiction par "le caractère répété des troubles à l’ordre public" lors des confrontations entre les deux clubs. Outre les risques de troubles à l’ordre public, l’arrêté préfectoral met en avant le principe de réciprocité : – les supporters bastiais ayant été eux-mêmes interdits de déplacement à l’aller – est essentiel pour ne pas attiser les tensions.



Face aux "risques majeurs pour la sécurité des personnes et des biens", les autorités considèrent cette mesure indispensable. Le derby corse, se jouera donc une nouvelle fois sans les supporters visiteurs.