Ligue 2 : Déplacement interdit pour les supporters bastiais au Stade Vélodrome

Il n’y aura pas de ferventes supporteurs du Sporting au Stade Vélodrome le vendredi 30 août. En effet, un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône a interdit aux supporters du SCB de se rendre dans l’enceinte du stade marseillais pour le match de la troisième journée de Ligue 2 entre le FC Martigues et le SC Bastia. La décision a été prise dans un contexte de sécurité accrue. Le Stade Vélodrome, actuellement le domicile des Martégaux en raison de la rénovation de leur stade Turcan.



Le SC Bastia a communiqué cette interdiction via ses réseaux sociaux, exprimant sa déception face à cette décision.« Le Sporting Club de Bastia a été informé ce jour, par arrêté de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, de l’interdiction de déplacement de ses supporters au Stade Orange Vélodrome ce vendredi 30 août, pour la rencontre face à Martigues comptant pour la 3ème journée de Ligue 2 BKT. » lit-on dans le communiqué.



Pour rappel, les deux équipes ont bien démarré leur campagne en Ligue 2. Le SC Bastia a remporté son match lors de la deuxième journée, totalisant 4 points au classement général. De son côté, le FC Martigues a également enregistré une victoire, et se positionne avec 3 points au classement. Le match entre le FC Martigues et le SC Bastia s’annonce toutefois comme un duel intéressant entre deux formations en .forme, malgré l’absence des fans bastiais dans les tribunes