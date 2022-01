Ligue 2 : Amiens-AC Ajaccio reporté à cause du Covid

Confrontés à des nombreux cas positifs au Covid dans son effectif respectif l'Amiens ne pourra pas jouer le match de la 20e journée de Ligue 2 contre l'ACA prévu le samedi 8 janvier à 19 heures . C'est la Ligue de football professionnel qui dans un communiqué a annoncé que la rencontre sera reportée à une date ultérieure. Deux autres matchs Caen-Niort et Dunkerque-Paris FC sont aussi reportés.



​Le communiqué



"Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Chamois Niortais FC, de l’USL Dunkerque et du Amiens SC testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour leurs matchs contre le SM Caen, le Paris FC et l’AC Ajaccio, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d’organisation des matchs de la saison 2021-22, décide de reporter les matchs : SM Caen / Chamois Niortais FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h ; USL Dunkerque / Paris FC, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h ; Amiens SC / AC Ajaccio, comptant pour la 20ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 8 janvier 2022 à 19h."