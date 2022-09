Ligue 1 : les supporters de l'OGC Nice interdits de déplacement à Ajaccio

Pour justifier sa décision , le préfet de Corse , Amaury de Saint-Quentin évoque "les nombreux troubles à l'ordre public qui ont émaillé les rencontres de football entre l' AC Ajaccio et l' OGC Nice ."

Considérant qu'il existe des risques avérés de trouble à l'ordre public, au travers d'affrontements entre supporters de l' OGC de Nice et de l' ACA auxquels pourraient se joindre des supporters du SC Bastia, " l ' accès au stad e François Coty de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club ou se comportant comme tel est interdit de 6h00 à 23h59 ainsi que la circulation ou le stationnement sur la voie publique sur la D503 (ancienne route de Sartène) entre les ronds-points du Génovese et du Vazzio (intersections avec la T21)."



Le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, et tout objet pouvant être utilisé comme projectile sont aussi interdits.