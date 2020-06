Liaisons Corse-Paris : retour à Orly

Les Corses attendaient avec impatience, la réouverture d'Orly.

Depuis ce vendredi 26 juin l'aéroport d'Orly , c'est chose faite.

Pour cette "première" depuis des mois, 24 vols étaient programmés - au départ et à l'arrivée - en provenance et en direction d'Ajaccio, Bastia, Figari et Calvi.

Toutes les liaisons ont été opérées par la compagnie aérienne Air Corsica pour laquelle Orly représente un partenaire majeur.



En effet, les flux vers cette plateforme aéroportuaire représentent à eux seuls 1 million de sièges jusqu'à la fin de l'été. "La saison n'aurait pas été pareille si Orly n'avait pas réouvert. C'est pour cela que nous avons fait notre possible pour que cela soit possible.", explique Jean-Baptiste Martini, le directeur commercial de Air Corsica qui se réjouit de la reprise des liaisons.

Pour la compagnie aérienne corse, le nombre de sièges vendus atteindra son point culminant entre la deuxième partie de juillet et la fin août. Elle mise aussi sur un étalement de la saison touristique à l'après-saison.



Pendant ces trois mois de fermeture, la compagnie aérienne a redéployé ses vols sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Elle a ainsi pu continuer d'assurer sa mission de délégation du service public (DDSP). Cependant, les Corses du continent étaient impatients de pouvoir à nouveau décoller d'Orly, un aéroport plus facile d’accès (au Sud de Paris), plus petit et où chacun à ses habitudes.



Le nombre de vols chaque jour varie et se calque sur une base de 4 vols par jour au départ et à l'arrivée de Bastia et Ajaccio ainsi que 2 vols par jour vers Calvi et Figari.