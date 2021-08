Les trottinettes électriques en libre-service débarquent à Bastia

Pour les nouveaux, pas de crainte à avoir. Lors de la première utilisation un tutoriel est diffusé sur l’application expliquant la marche à suivre et les consignes de sécurité. Mais attention à bien rester dans la zone d’utilisation. Si l’utilisateur en sort, la trottinette émettra un signal sonore avant de s’arrêter progressivement et de redémarrer une fois la zone retrouvée.



Les trottinettes électriques de la marque Bird sont bridées à 25 kilomètres par heure et le moteur est placé à l’avant. Pour les amateurs de rodéo urbains et de cabrages il faudra passer son chemin. De plus, l’utilisateur doit rouler sur la route et les pistes cyclables. Interdiction de se déplacer sur un trottoir ainsi que dans les zones limitées à plus de 50 kilomètres par heure. Obligation également d’être âgé de plus de 12 ans pour rouler en trottinette électrique.



Rien n’oblige les utilisateurs à les ramener sur les aires de parking mais il est préférable de le faire pour ne pas gêner les autres utilisateurs piétons et ne pas se retrouver avec des trottoirs encombrés par des trottinettes électriques. Pour inciter les usagers à se garer correctement l’entreprise à mis un place un système de bonus. « À chaque fois qu’une personne stationne sur un parking identifié, un bonus de 25 centimes sera crédité sur son compte » explique Jonathan Tastevin.