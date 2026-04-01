Les pêcheurs obtiennent des garanties et lèvent le blocage des ports corses

Après trois jours de blocage, les navires assurant la desserte maritime de l’île vont pouvoir recommencer leurs rotations ce jeudi soir. Une table ronde organisée tout au long de l’après-midi au sein de la préfecture d’Ajaccio a en effet permis aux pêcheurs menés par u Sindicatu pà a difesa di i piscadori corsi d’obtenir les garanties qu’ils attendaient pour obtenir une compensation des prix du carburant par rapport au continent.



Au cours de cette réunion qui a rassemblé autour du préfet de Corse, Éric Jalon, des représentants des services de l’État, mais aussi de la Collectivité de Corse, des dépôts pétroliers et des distributeurs de carburants, ainsi que les parlementaires insulaires, de « longs échanges un peu compliqués au départ » ont eu lieu selon Joseph Sanna, le secrétaire du syndicat de pêcheurs. Des échanges durant lesquels « chacun a tenté d’agir pour débloquer la situation ».



« Nous avons réussi à trouver un protocole d’accord qui satisfait tout le monde, malgré la conjoncture », affirme Joseph Sanna en détaillant : « Au niveau du gasoil, le problème c'est qu’en Corse, il y a plusieurs distributeurs et que les prix ne sont pas les mêmes partout. Total a beaucoup joué sur les marges, les autres un peu moins parce qu'ils ne le peuvent pas. La Collectivité de Corse a donc pris l'engagement de faire la différence du prix à la pompe. Quand les pêcheurs iront faire leur plein, c'est la CdC qui mettra le supplément. Mais cela ne durera que pendant deux mois, parce qu’ils comptent bien mettre les pieds dans le plat et réguler tous les problèmes de différence de prix du gasoil en Corse que tout le monde subi ».



Après cette décision importante, les pêcheurs ont en conséquence décidé de lever les blocages des ports et de permettre la reprise du trafic maritime. Ils indiquent qu’ils observeront désormais avec attention les travaux des missions ministérielles menées par les députés Paul-André Colombani et Michel Castellani relatives respectivement au surcoût du carburant et à la vie chère en Corse. « Les parlementaires vont engager ce travail pour trois mois. Nous avons tous envie que cela aille vite, mais je ne sais pas si cela suffira pour trouver des solutions pérennes. Notre objectif est toutefois d'engager ce travail, et de pouvoir régulièrement, dans les semaines et dans les mois qui viennent, dire où nous en sommes. C'est quelque chose qui, jusqu'à présent, en tout cas sous cette forme, n'avait jamais été fait », a pour sa part débriefé le préfet de Corse.