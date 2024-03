Les judokas de Porto-Vecchio aux Championnats de France de Kata

Ce samedi, à Verquin, dans les Hauts-de-France, se tiendront les Championnats de France de Kata, une compétition majeure pour les judokas français. Cette année, la Cité du Sel sera représentée par quatre binômes qui tenteront de briller sur le tatami, non loin de la ville de Laon en Picardie.



Dans la catégorie Seniors Elite, les espoirs de Porto-Vecchio reposeront sur les épaules des ceintures noires Nicolas Ferracci et Cédric Fargeix. Ils auront pour mission de défendre les couleurs de leur club avec détermination et savoir-faire.



Dans la catégorie des 15-18 ans, deux duos porteront également les espoirs de la ville corse. Diogo Lopes-Ferreira sera associé à Timéo Wielfart, tandis que Manon Mahé fera équipe avec Emma Perche. Tous tenteront de démontrer leur talent et leur technique face à une concurrence acharnée.



Enfin, dans la catégorie des plus jeunes, c'est le duo composé de Gabriel Baptista-Moreira et Anna Freaud qui représentera fièrement Porto-Vecchio sur le tatami picard. Malgré leur jeune âge, ces judokas ont déjà prouvé leur valeur sur les tatamis locaux et aspirent à briller au niveau national.