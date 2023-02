Les journées de l'habillement font leur grand retour à Ajaccio

Non loin de là, Dominique Tucci, un « historique » du prêt-à-porter femmes et enfants, lui aussi très satisfait. « Je viens depuis 23 ans à ces journées, raconte-t-il, la boutique existe depuis 40 ans. C’est un retour très attendu après des problèmes économiques, mais on ne plaint pas. En deux jours, c’est excellent ! »



Un peu plus loin, la créatrice Elodie Emmanuelli propose la gamme « Sgiò ». « C’est la troisième fois que je viens à ces journées, confie-t- elle, la marque se décline en bleus de Chine, Barretta Misgia, sweat et t-shirt et d’autres vêtements de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants. Il y a un réel engouement, les gens nous attendaient et c’est bien de retrouver nos clients. »



Chaussures, pulls, sweats, robes, jupes, vestes, accessoires, rien ne manque à des prix plus qu’abordables comme pour cette boutique de luxe (grande marque).



Les collections 2022 et précédentes sont proposées de 9.30 à 19.30 non-stop avec un espace buvette et restauration ainsi qu’une terrasse couverte avec vue imprenable sur les montagnes enneigées et les quais du Vieux-Port. Mais l’essentiel, dans cette ambiance conviviale, c’est de réaliser de bonnes affaires.



La manifestation se déroule jusqu’à ce dimanche inclus.