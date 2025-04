Les intercommunalités du Grand Bastia autour de la table pour penser l’avenir du territoire

Les présidents et représentants des intercommunalités du Grand Bastia ont participé ce lundi à un conseil communautaire extraordinaire. Cette rencontre, dirigée par Louis Pozzo di Borgo, président de la Communauté d’Agglomération de Bastia, a permis de présenter deux études stratégiques sur la CAB et ses trois communautés de communes limitrophes de Marana-Golo, du Nebbiu-Conca d’Oro et du Cap Corse. Baptisées “Circondu”, ces études portent sur deux points stratégiques : une analyse territoriale et une analyse financière et fiscale des intercommunalités. L’objectif, pour les intercommunalités, est d’unir leurs forces pour travailler ensemble sur des sujets communs. Louis Pozzo di Borgo a d’ailleurs annoncé la création prochaine d’un conseil des intercommunalités, dont la première réunion réunira les présidents des quatre intercommunalités. “Chaque président, dans sa délégation de compétences, pourra animer les réunions, et quatre thématiques ont été définies, sur lesquelles nous allons travailler : l’économie, l’emploi, les déchets et la mobilité.”





Pour comprendre les sujets sur lesquels les intercommunalités vont devoir travailler, les études réalisées ont permis “d'identifier les relations qui lient les différentes intercommunalités qui constituent le Circondu, et de déterminer les principales thématiques qui peuvent créer du commun au niveau des territoires”. “Le but était aussi de mettre à disposition de tous les élus, qu’ils soient communaux ou communautaires, des documents qui leur permettent d’avoir un constat précis et chiffré, et des éléments factuels sur les échanges de flux et sur tout l’aspect financier afin de leur donner des perspectives d’avenir”, a souligné Louis Pozzo di Borgo. “Ces études seront la pierre angulaire de nos réflexions futures et de nos échanges entre intercommunalités et communes.”