Les élèves du Stiletto témoignent et s'engagent contre le harcèlement scolaire

Toute les manières sont bonnes pour parler de cette cause, pour sensibiliser les jeunes. C’est ainsi que la chorale du collège a préparé une chanson sur ce thème. « Effet de masse » de l'artiste Maëlle, est chanté par une vingtaine d’élèves devant le recteur académique mais également devant les élèves ambassadeurs « non au harcèlement » de l’établissement. Ces jeunes sont tous engagés dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ils se sont engagés sur la base du volontariat, avec pour chacun, l’envie d’aider les personnes en souffrance.



« On s’est rendu compte du fait que des élèves plus âgés parlent aux plus jeunes fonctionne bien. Ils sont attentifs et en confiance » remarque Jean-Philippe Agresti. Ces vingt élèves sont répartis entre les classes de 6e et 3e. Tous réfléchissent aux solutions qui peuvent imaginées pour enrayer ce phénomène. Tous y sont sensibles et ne prennent pas la cause à la légère. « Il faut aider les victimes à casser l’isolement » lance une élève. « Ils peuvent se confier à moi. Si quelqu’un se sent harcelé, notre rôle est d’en parler directement au personnel afin de régler le problème » explique une seconde jeune fille.



Une petite élève de sixième s’exprime : « Je trouve ça bien de pouvoir aider ceux qui sont seuls avec leurs problèmes ». « Je me suis engagée pour pouvoir aider et essayer de faire parler les personnes victimes de harcèlement. Je pense que beaucoup de personnes le cachent, il faut les aider à gérer la chose pour qu’ils ne restent pas seuls. C’est plus compliqué de parler à un adulte qu’à un autre élève, il y a la peur du jugement, que ça leur retombe dessus » argumente une jeune fille à peine plus âgée. Le recteur leur fait remarquer qu’il est « très courageux de devenir ambassadeur du non au harcèlement ».



La question est posée de savoir si les élèves avaient déjà été victimes ou témoins de harcèlement. Tous répondent en avoir été témoins, de moqueries sur le physiquement notamment. Ils racontent des histoires vécues par leurs amis. « J’ai une copine qui avait des garçons dans sa classe qui se moquaient de son physique. Ça s’est arrêté car ils les ont mis dans des classes différentes ». « Une de mes amies se faisait frapper dans la cours, elle nous l’a dit quand ses harceleurs sont partis au collège. On ne pouvait plus rien faire » témoigne avec la voix tremblante une élève de sixième très émue.