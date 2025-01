Les chantiers de l’intercommunalité du Centre Corse pour 2025

Par ordre de priorités et d’importances financières, la 4C va rédiger son plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés en collaboration avec le Syvadec. Il s’agit d’un document fondamental et obligatoire. Ensuite, par obligation depuis le 1er janvier 2025, la 4C doit donner à tous les citoyens la possibilité d’amener les biodéchets. « Sur ce point nous avons deux dispositifs. Le premier est de disposer des composteurs partagés dans les villages comme nous l’avons fait à Riventosa depuis deux ans. En revanche, en dehors des villages, il y a le déploiement de la collecte notamment à Corte, si ce n’est avec des particuliers qui veulent faire du compostage partagé. Mais nous ne verrons pas de composteurs au milieu du cours Paoli, c’est une évidence. Mais nous allons ramasser dans le Venacais aussi. Nous n’irons pas jusqu’à Rospigliani, par exemple, car cela coûte trop cher, mais ici, il y aura un composteur partagé ».



Biodéchets

En cette période où la population se débarrasse des sapins de Noël, la 4C préconise de les découper pour les amener au centre de tri de Chabrières, géré par le Syvadec puisqu’on peut y porter les déchets verts « qu’il ne faut pas brûler et c’est gratuit pour les particuliers », rappelle Antoine Orsini. Mais se pose également la question du fonctionnement de ce dispositif pour les biodéchets. Pour cela, la 4C a décidé de passer convention avec une entreprise d’insertion qui sera chargée de mélanger ces biodéchets avec les copeaux de manière à obtenir le compost fini. Ces copeaux seront obtenus par le broyage des déchets verts lors des opérations de nettoyage des villages. « Une opération unique en Corse puisqu’il s’agira d’un couplage biodéchets et DFCI (Défense de la forêt contre les incendies) ».





Toujours sur ce point des déchets, la 4C va installer 6 nouveaux Points d’Apport Volontaire ainsi que 16 nouvelles bornes à cartons venant compléter les 18 existantes depuis 2024 comme par exemple devant le lycée « où nous allons installer une borne dans le mur d’enceinte du lycée en bloquant également une place de stationnement pour permettre aux citoyens de déverser leurs cartons. Par ailleurs, l’entrée de Saint-Pancrace sera réaménagée pour la mise en place de bornes multi-tri facilitant également le travail des techniciens de la 4C chargés du ramassage. À l’entrée de Saint-Joseph aussi sera installé un point de regroupement ».

Au niveau financier, la 4C va réajuster la redevance spéciale payée par les professionnels. Cette redevance sera étudiée au cas par cas, par type de profession mais également en fonction de la surface des commerces.



Assainissement

Le deuxième point sur lequel va travailler la 4C porte sur l’assainissement avec la fin des travaux de la Station de Traitement des eaux usées de Muracciole-Vivario ainsi que le réseau des eaux usées de la vieille ville de Corte. « Dans la vieille ville nous avons travaillé sur l’eau, l’assainissement et l’embellissement avec les problèmes d’amiante environnementale qui sont venus se greffer au cours des travaux. Par ailleurs, des nouveaux chantiers vont être lancé cette année sur ce sujet. Dans le cadre de la révision du PLU les services de l’Etat demandent le zonage d’assainissement c’est pourquoi nous mettons à jour ce zonage. Nous faisons dans le même temps le réseau de transfert et de collecte des eaux usées de Bagna (près de Baliri), où tout le secteur est sur fosse septique, côté Tavignani.

« Nous allons mener une action qui rendra service à la commune pour délivrer des permis de construire, mais aussi et surtout au Tavignani pour éviter des rejets quand les fosses fonctionnent mal. Il y a un double enjeu : urbanistique, mais aussi environnemental. Le projet a été voté et budgétisé par le conseil communautaire. Nous lancerons également dans les semaines à venir le diagnostic décennal d’assainissement, comme l’exige la loi, dans els communes de Poggio de Venaco, Casanova, Riventosa et Saint-Pierre de Venaco. Nous devons là aussi renouveler l’autorisation par arrêté préfectoral pour la station d’épuration intercommunale, situé sur la commune de Poggio, sur la RT 20. Enfin, concernant la construction de la Station de traitement des eaux usées de Rospigliani, nous devons boucler l’avant-projet. Et ce sera la dernière STEU sur le territoire et terminer ainsi le travail entrepris par mon prédécesseur, le Dr Xavier Poli ».





Le troisième grand dossier concerne la GEMAPI (Gestion de l’Eau, des milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations). La 4C va commencer par renouveler sa convention avec l’ONF pour faire un état des lieux des cours d’eau « même si cela a déjà été fait. Mais l’état des lieux change après chaque crue, surtout après les crues catastrophiques de novembre 2023, et nous avons l’intention de le faire chaque année ».



Responsabilités

Mais comment entretenir les cours d’eau et qui est responsable ? « Sur des terrains communaux, les maires sont responsables, mais nous nous substituons aux élus car les petites communes n’ont pas les moyens financiers de le faire. Certains terrains appartiennent à des privés. Ces derniers sont propriétaires du fond de la rivière et des arbres, mais pas de l’eau, et sont donc responsables si les arbres menacent d’être emportés. Théoriquement on met en demeure et ensuite nous pouvons intervenir financièrement. Nous avons vu le lit majeur de la rivière changer passant de gauche à droite et lorsque les arbres font embâcle, nous les enlevons. Mais pour pouvoir intervenir sur le lit de la rivière il est impératif de demander une autorisation à la police de l’eau et à l’Office français de la biodiversité avec une étude d’impact en amont et il n’est pas difficile de l’avoir car il est nécessaire et obligatoire d’entretenir la rivière pour prévenir des crues catastrophiques ».



« Adopte une rivière »

Toujours dans le cadre de la GEMAPI, la 4C participe à un dispositif national

parrainé par Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie Française, qui s’appelle « Adopte une rivière ». Le principe est que chaque école adopte une rivière comme Restonica, Tavignani ou encore l’Orta, à Corte ainsi que le Vecchio et ses affluents, pour le Venacais, en collaboration avec le Rectorat, l’ONF et l’OEC. Ce dispositif préconise de suivre l’écosystème et l’objectif est de sensibiliser les jeunes à l’importance de la biodiversité des milieux aquatiques. « Et nous, en Corse, nous avons la moitié des espèces que l’on trouve dans les cours d’eau sont endémiques. Nous lançons cette opération dès à présent ».



Concernant la Défense de la Forêt Contre les Incendies « nous finissons les travaux de la piste de Manganellu qui avait été emportée lors des catastrophes de novembre 2023 ». Quant au Plan Intercommunal de Sauvegarde « je plaide coupable car je ne l’ai pas présenté au conseil communautaire, bien qu’il soit terminé depuis deux ans. Il sera validé prochainement. L’originalité est de dire quels sont les moyens que l’on peut mettre en commun en cas de catastrophe et comment intervenir pour ne pas laisser un village inaccessible. Faire jouer la vraie solidarité entre les communes de la 4C. Enfin, nous avons préparé un poster pédagogique des dix communes en identifiant les problèmes que pourraient causer une catastrophe naturelle ».



Enfin, la 4C a préféré dépenser l’argent réservé à la cérémonie des vœux autrement cette année. Tout d’abord en offrant à chaque employé des paniers garnis de produits élaborés par des producteurs du centre Corse « et puis nous avons installé à Chabrières, dans les locaux techniques de la 4C, des vestiaires et des sanitaires. Et il était temps que nous le fassions car il était scandaleux que nos agents travaillent toute la journée et rentrent chez eux sans avoir eu la possibilité ni de se laver, ni de se changer », a conclu Antoine Orsini.