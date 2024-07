Les amis de Biago Palazzolo ont marqué "le but" de l'amitié à Murato

Il y avait Raymond et Marius, Gino et Aldo.Mais il y avait aussi Antoine et Jean-Baptiste, Dumè et Fanfan - Mattei et Dalcoletto - Pierrot, Christian, Jacques, avec leurs compagnes. Beaucoup d'autres comme Francis, Louis, Louis ou Denis qui, présents par l'esprit, n'avaient pu se déplacer. Mais qu'importe.Tous ceux qui se sont retrouvés à Murato ce dimanche ont voulu célébrer cette amitié qui ne s'est jamais délitée et qui, par-delà le temps, les lie à Biago Palazzolo, leur ami du Nouveau Monde avec lequel ils avaient en commun d'avoir partagé près de 60... ans auparavant leur culte et leur Immodéré pour le beau football.Certes il s'est agi d'agapes gourmandes, mais si le service du "But" de Murato a été unanimement apprécié par l'ensemble des convives c'est leur amitié que tous ont voulu sceller à la faveur de cette rencontre qui, comme bien l'on pense, a comblé d'aise Biago et Jeannet Palazzolo qui n'avaient pas assez de mots pour remercier leurs hôtes pour les remercier de la qualité et de la sincérité de leur accueil.Un accueil qui va se prolonger durant une bonne semaine encore et qui va permettre à tous ceux qui n'ont pu honorer ce premier rendez-vous de rattraper avec Biago Palazzolo le temps perdu pour évoquer leurs exploits et souvenirs d'hier.