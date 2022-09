Les Nuits Med clôture en beauté !

Cette clôture immersive débute à 19h ce mercredi 28 avec la projection inédite du long- métrage « Brusgiature » (Brûlures, 1984) en présence de son réalisateur, Dominique Degli Esposti . L’année de sa sortie, le film avait é té programmé au réputé Festival d u Film des Cultures méditerranéennes de Bastia et avait obtenu le Prix international pour le Cinéma et la Télévision (UNESCO).



Deux ans après, il fut sélectionné au Festival de Cannes dans la section « Perspectives du Cinéma français ». « Brusgiature » est précédé du documentaire « Après le rouge » réalisé par Marie Sizorn . Un film récemment projeté au San Sebastian Film Festival. Jeudi 29 septembre, une sélection des courts-métrages réalisés sur l’ île de Beauté avec le soutien de Collectivité de Corse et de France Télévisions sont à l’honneur : « Nuit verte » de Marie Léa Régales et Jean-Mathieu M assoni - « Son Prénom, Le Mien » de Yazid Doudou , « Souvenir D’une Après-Midi D’été » de Benoît Bouthors et « Les Pins timides » de Bertille Joubert. Une excellente manière de rendre hommage à la filière audiovisuelle de l’Université de Corse dont deux films sont issus.



Ce premier panorama est projeté à 18h. A 19h30, il est suivi d’une s élection Franc e Télévision : « 3 Silhouettes » d’Alexandre Lanca , « Kheir Inchallah » de Stephan Regoli , « 5 Mai 92 » de Corinne Mattei et « In Festa » réalisé par Hélène Giudicelli . Enfin, à 21h15, les Nuits Med proposent au public parisien de découvrir quatre courts métrages de la sélection 2022 : « Ma biche » d’Alexandra Naouhm , « Ç a va s’arrange r » d ’Antoine Ogie r , « Brando » réalisé par Clément Carvin et « La poule noire » de Marion Clauzel .



Trois panoramas de films corses pour clôturer en « Beauté » cette immersion méditerranéenne dans le Quartier latin parisien avant de donner rendez-vous l’an prochain pour la 16e édition du festival des Nuits Med .