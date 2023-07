Les "Encres" de Laurence Lorenzi à la bibliothèque de Bastia

Docteure en arts, chercheuse associée à l’Ecole Nationale de Versailles et à l’Université de Corse, Laurence Lorenzi (1956 – 2004), fille de José Lorenzi, a consacré la majeure partie de son œuvre au paysage insulaire. Elle a aussi mené durant une vingtaine d’années une recherche dont la constance et la diversité témoignent de son engagement pour l’environnement.

Ses peintures à l’encre de Chine révèlent sa manière exemplaire de percevoir le paysage par l’expérience artistique et spirituelle. Le fruit de ses recherches et ces encres, rassemblés dans un précieux fonds documentaire, a été versé auprès de la bibliothèque patrimoniale de Bastia. En mars 2022, la bibliothèque Prelà avait organisé une journée d’études intitulée : « Laurence Lorenzi : le regard d’une artiste. Promenade dans un fonds documentaire sur le maquis, la botanique et le jardin imaginaire ».





L’APEEM, qui a aidé à la mise en place de cette expo, a été fondée en 1970-1971, lors de la première année européenne de protection de la nature, alors que la Corse était déclarée sinistrée en raison des incendies. Elle a pour but de promouvoir le développement d'études pour une meilleure connaissance des écosystèmes et plus particulièrement du maquis, participer à la gestion de la réserve M.A.B « Vallée du Fango », diriger, animer le laboratoire de Piriu (Mansu) et la maison du MAB en partenariat avec le PNRC.





Les Encres de Laurence Lorenzi constituent la matière du livre « Récit des paysages » conçu par Antoine Graziani et publié grâce au partenariat financier de l’Office de l’Environnement de la Corse et au soutien du Conservatoire Botanique National Corse.

« Récit des paysages » est un ensemble d’encres qui invite le lecteur et le public à la recherche de la sensation que le paysage, souvent à notre insu, imprime en nous, et qui est une des composantes de notre identité.

Ces œuvres de Laurence Lorenzi qui ont été retrouvées post-mortem par sa mère, Renée Huc, dans un cahier inédit, ont été exposées une seule fois auparavant, à l’espace d’art contemporain Orenga de Gaffory en 2014 à Patrimonio.