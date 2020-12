Les Corses prêts à respecter le couvre-feu du 31 décembre

Les mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre n’ont pas fait que des malheureux en Corse. Bon nombre de personnes qui ont répondu à notre sondage, diffusé cette semaine sur les réseaux sociaux, affirment que le couvre-feu instauré depuis le 15 décembre tous les soirs à 20 heures, fera office de bonne excuse pour se coucher tôt et sans culpabilité :"Je ne ferai rien de rien" affirme avec humour Stephanie S.



La plupart des Corses interviewés passeront le réveillon à la maison comme Marie L. ou David V. qui passeront la soirée en famille. Laurence passera le réveillon en amoureux, d'autres seront seuls comme Michele S. qui se "fera plaisir devant un bon film avec une petite douceur".

Il y a aussi qui ceux qui ce soir là travailleront comme Kevin, ou Jacques qui lui, "aimerait avoir le choix" de rien faire.



Parmi les sondés il y a aussi ceux qui ne respecteront pas la règle. "On sera une quinzaine d'amis" nous dit Jean-Baptiste qui ne compte pas renoncer à une petite fête, tout comme Paul qui montera au village "avec des potes" pour échapper aux contrôles des forces de l'ordre.



Parmi les milles personnes environ qui ont répondu à notre sondage, 80% sont donc prêtes à respecter les mesures restrictives imposées par Macron pour le dernier jour de cette année si particulière.



On vous rappelle qu'en cette fin d’année, les forces de l’ordre ne relâchent pas leur vigilance. De multiples contrôles, statiques et dynamiques, du respect du couvre-feu sont prévus dès ce mardi 29 décembre, et ils s’intensifieront à l’approche de la soirée du 31 décembre sur l’ensemble de l'ile avec une attention particulière pour le soir du réveillon : « Pour le 31, tous les effectifs de police et gendarmerie seront toute la nuit sur le terrain » assure la préfecture.