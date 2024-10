Les Corses en nombre à Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire

Les temps forts du pèlerinage incluent également quatre grandes messes, des processions eucharistiques et mariales, ainsi que des conférences abordant à la fois des sujets spirituels et d'actualité. Pour les Corses présents, ce rendez-vous annuel est non seulement l'occasion de renforcer leur foi, mais aussi de vivre des moments intenses de communion avec d'autres pèlerins venus de divers horizons. Pour de nombreux Corses l'expérience est tout simplement "extraordinaire". Patrick de Lumio décrit ces journées à Lourdes comme un moment de ressourcement et de partage profond : « C'est une occasion unique de se reconnecter à la foi, dans un cadre aussi magnifique. Voir autant de gens rassemblés pour prier ensemble, c'est un sentiment puissant. »