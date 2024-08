Les Corses aux JO : l'argent, le bronze et… l'or !

En 2012, sur le tatami de Londres, ce sera au tour de la judokate porto-vecchiaise Priscilla Gneto de se mettre en évidence en se parant du bronze chez les moins de 52 kg d’une compétition remportée par la Coréenne du Nord An Kum-Ae devant la Cubaine Yanet Bermoy.



Les Jeux de 2021 à Tokyo permettront à d'autres sportifs de la Cité du Sel de se retrouver sous les feux de la rampe avec avec en tout premier lieu le marathonien Morhad Amdouni. L'actuel recordman de France de la distance (2h03'46 en février à Séville) qui avait pris part à cette course mythique avait terminé à la 17e place dans le temps de 2h14 soit son meilleur temps de la saison. Une course au cours de laquelle le coureur de l’équipe de France avait été épinglé pour son comportement lors d’un ravitaillement où il avait fait tomber des bouteilles d’eau.



Pour sa part l'Ajaccienne Alexandra Feracci a défendu la Corse en karaté, discipline additionnelle, elle n'a malheureusement pu passer le cap des poules en terminant 4e de sa poule de 5. Depuis, la présence du karaté au JO de Paris n'a pas été renouvelée. Alexandra Feracci est pour l'heure, dans ce one shot olympique, l'unique représentante corse.…



Enfin le nageur Enzo Tesic-Balesi faisait partie du relais tricolore 4x200 dans la capitale nippone. Une équipe qui n’avait pas réussi à passer le cut des séries.



Pour les Jeux de Paris, un seul Corse était en lice : le marathonien Morhad Amdouni. Le samedi 10 août il aurait dû tenter sur le parcours très technique et ardu de la Capitale de se mêler à la lutte pour le podium lors d’une course plutôt compliquée en raison du profil du parcours, mais en raison d’une blessure il a été contraint à l’abandon.



Mais l'île peut s'enorgueillir avant le terme de ces JO d'une médaille : elle est d'or. C'est celle du Bastiais de Brando JB Pascal, membre du staff de France VII, qui a rejailli sur tout le rugby corse et Bastia XV où il a accompli ses premiers pas de rugbyman !