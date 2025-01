Les Bastiais bien fidèles au Ringraziamentu, un moment d’action de grâce et de rétrospection

U Ringraziamentu est avant tout une prière adressée au Seigneur, un acte de reconnaissance pour les bienfaits reçus, mais aussi un moment de réflexion. Le Père Georges Nicoli, curé de la paroisse, explique : « C’est un exercice difficile ». Selon lui, dans une époque où la gratitude semble de moins en moins naturelle, ce moment invite à renouer avec la simplicité des remerciements. « Il est difficile de revenir à la gratuité des remerciements, mais c’est justement l’occasion de dire merci, merci pour la vie, pour l’amour que l’on a reçu ». Un rappel aussi à la mémoire : « C’est un devoir de mémoire important, car on oublie souvent d’où l’on vient, et sans cette mémoire, il devient difficile de savoir où l’on va ».



Un bilan de l’année écoulée

L’action de grâce s’accompagne d’un bilan personnel, une relecture de la vie chrétienne de chacun. « C’est difficile car on se souvient surtout des moments pénibles, des épreuves subies, des événements négatifs. Pourtant, les bonnes résolutions prises en début d’année, ou encore les moments de fraternité et de réconciliation, sont souvent oubliés », constate le Père Nicoli. Ce temps est donc une invitation à redonner toute sa place à ces instants positifs, souvent éclipsés par les difficultés.



Dans son allocution, le curé s’est aussi attardé sur le bilan de l’année écoulée au sein de la paroisse. En 2024, 84 baptêmes ont été célébrés, contre 66 l'année précédente. Le nombre de mariages a cependant légèrement diminué, passant de 14 à 10. En revanche, le nombre de décès a baissé, passant de 65 en 2023 à 48 en 2024. Le curé a aussi mis en avant les 27 premières communions et les 46 confirmations d’adolescents, ainsi que les 21 adultes confirmés à Corte. Il a également salué l'engagement de 14 adultes en préparation au baptême et de 20 à la confirmation pour 2025. « S’il le faut, on agrandira l’église jusqu’à la CCI », a plaisanté le prêtre, ravi de voir la croissance du nombre d’enfants inscrits au catéchisme, presque une centaine cette année, avec l’arrivée d’une nouvelle catéchiste. Pour lui, ces chiffres témoignent de la vitalité de la paroisse : « Ces chiffres doivent nous rappeler que la paroisse doit ressembler à une famille ».



Un appel à l’engagement chrétien

Dans son sermon, le Père Georges Nicoli a appelé à une plus grande implication des fidèles. Il a notamment dénoncé ceux qui se trouvent toujours trop occupés pour assister à la messe. « Comment, au 21e siècle, peut-on dire qu’on n’a pas le temps ? Les chrétiens non pratiquants devraient être une espèce en voie de disparition », a-t-il insisté. Pour lui, il est essentiel que les chrétiens soient présents, non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour apporter de l’espérance à ceux qui souffrent. « On ne peut pas être chrétien isolé. On devient chrétien parce qu’on aime Jésus et qu’il nous dit d’aimer. Surtout, n’ayons jamais honte de l’évangile », a conclu le curé.





En fin de célébration, bien que le prêtre ait souhaité une bonne fin d’année à ses paroissiens, il se réserve, comme le veut la tradition, pour formuler ses vœux pour l'année 2025. Ceux-ci seront adressés lors de la messe en l’honneur de la Vierge Marie, célébrée le 1er janvier à 10h30.