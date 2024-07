Législatives: les Français se mobilisent massivement, participation record depuis 1981

Le taux de participation au second tour des législatives atteignait 26,63 % dimanche à midi, du jamais vu depuis 1981, preuve de la mobilisation massive des Français pour ce scrutin historique dont le Rassemblement national pourrait sortir vainqueur, avec une grande incertitude toutefois sur sa capacité à obtenir la majorité absolue à l’Assemblée. À 12H00, la participation s’élevait en France métropolitaine à 26,63 %, contre 25,90 % à la même heure dimanche dernier, selon le ministère de l’Intérieur, du jamais vu depuis 1981 et l’arrivée de la gauche au pouvoir. Ce chiffre comptabilise également les votes nuls ou blancs.

De Calais à Perpignan, de Metz à Bordeaux, et surtout en Corse la fébrilité domine chez des Français appelés à voter une troisième fois en moins d’un mois, anxieux depuis la dissolution de l’Assemblée nationale qui a bouleversé le paysage politique.



Macron pour une prise de parole ?

Emmanuel Macron est sur le point d’aller voter au Touquet dans le Pas-de-Calais.

Sollicité quant à une éventuelle prise de parole du chef de l’État après 20H00, son entourage a indiqué à l’AFP que « rien n’était décidé » pour le moment, « tout dépendra des résultats ».