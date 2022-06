Législatives : la réaction de Laurent Marcangeli élu dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud

« J’ai tout d’abord une profonde gratitude pour celles et ceux qui m’ont apporté leur soutien dans un contexte particulièrement délicat pour les candidats se présentant sous la même étiquette que moi. Une gratitude particulière pour les Ajacciennes et les Ajacciens qui m’ont accordé leur confiance dans la Cité Impériale. Je tiens également à féliciter mon adversaire qui a réalisé une belle élection. Il y a deux territoires dans cette circonscription. Les territoires ruraux ont voté massivement pour Mr Colonna et les territoires urbains et péri-urbains qui ont voté pour moi. Il y a des scores qui m’interpellent dans la ruralité. On note des basculements élections après élection. Peut-être est-ce dû à la fusion des Départements et de la Collectivité de Corse. Je pense que j’ai eu raison de dire que le siège était en danger. On le mesure avec les résultats. Si on les compare avec ceux de 2017, le danger était bien là et si je n’avais pas été candidat, le siège aurait pu basculer. Imaginez cette élection sans ma présence avec les responsabilités que j’exerce et l’expérience que j’ai pu accumuler en dix ans de vie politique. Je me suis battu avec des convictions et une étiquette qui était très difficile à porter et dans un territoire qui a voté à près de 59 % pour Marine Le Pen il y a un peu plus d’un mois, réussir à gagner cette élection, c’est une belle réussite. À Paris, je serai un Député qui sera dans l’équilibre, je souhaite la réussite du gouvernement parce que la France a besoin de réussir et ce n’est pas aisé au vu des résultats qui tombent peu à peu, l’Assemblée est fractionnée, il y a ces fameux trois blocs, je vais d’abord dialoguer pour la Corse parce que c’est mon territoire. »