Législatives : en Haute-Corse, les Insoumis et l’Union Populaire veulent rassembler autour de Jean-Luc Mélenchon

Divisée aux présidentielles, la gauche réussira-t-elle à se rassembler pour les législatives ? Si la question est toujours ouverte et les négociations en cours, a près le son bo n score du 10 avril dernier, la France Insoumise semble avoir, cette fois-ci , les cartes en main pour former cette alliance. L'ambition affichée de Jean-Luc Mélenchon est en effet de rassembler un maximum de députés sous l'étiquette de L'Union populaire afin d'obtenir la fonction de Premier ministre.



En attendant un accord global des forces de gauche, dont seulement certaines instances dirigeantes semblent avoir accepté le principe, c'est aussi au niveau local que les soutiens de Mélénchon travaillent sur cette ligne. ​



En Haute-Corse, les Insoumis et l'Union Populaire estiment que le rassemblement de la gauche est possible à condition que tous les partis susceptibles de constituer cette majorité se retrouvent sur le programme de rupture de LFI : "Le combat ne fait que commencer et nous entendons bien tenir notre rôle. Le programme de l' Avenir en Commun a encore la possibilité d'être appliqué. Offrons-nous l'espoir, offrons-nous une cohabitation et portons Jean-Luc Mélenchon à Matignon !" lit -on sur un communiqué diffusé par les Insoumis et l'Union Populaire de Haute-Corse ce mercredi 27 avril.



En appelant toutes les forces de gauche à les accompagner, les Insoumis précisent que c'est autour du programme de l'Union Populaire que cela pourra se faire "afin d'augmenter nos chances de barrer la route aux macronistes", les soutiens du candidat LFI entendent prendre part "avec force au 3e tour qui se profile avec les législatives des 12 et 19 juin prochains."



Sur l' île où au premier tour Jean-Luc Mélenchon a glané 13,37% bulletins, le mouvement de gauche " est en nette progression ", selon les soutiens du candidat. "Chaque jour des personnes de tous âges et de tous milieux nous rejoignent pour participer à la construction de la nouvelle gauche insulaire : celle de la bifurcation écologique, de l'urgence sociale et de la lutte, pour que le peuple reprenne le pouvoir qui est le sien, face à ce monde dirigé par les forces de l'argent, incarnées par le président Macron."



Bien que le programme de l'Union Populaire soit resté au seuil du 2d tour, les Insoumis n'abandonnent donc pas le combat et veulent porter leur programme "haut et, infatigablement, lutter pour son application, dans tout le pays, mais aussi sur l' île ." Pour eux, "une autre Corse est possible : respectueuse de son identité, plus solidaire , plus sociale, plus écologique !"