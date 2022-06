Législatives en Corse : le PCF appelle à voter blanc au second tour

Candidat e s de la Gauche Solidaire Écologique présenté e s et soutenu e s par le PCF, dans les 4 circonscriptions de Corse, en respectant la parité, nous avons rassemblé 4921 électrices et électeurs. Nous les remercions de cette confiance.

Ce choix dès le premier tour a clairement affirmé une alternative à la politique antisociale du gouvernement Borne-Macron et à l’aventure institutionnelle libérale dans le cadre indéfini de l’autonomie de plein droit et de plein exercice et de l’inscription de la Corse dans la Constitution à l’article 74.

La volonté des dirigeants de LFI de ne pas intégrer la Corse dans l’accord de la NUPES a privé ici de la dynamique incontestable constatée dans le pays avec l’union des forces de gauche. Les quatre candidats de gauche à la présidentielle avaient totalisé en Corse 30504 voix : Jean Luc Melenchon (19698 voix), Yannick Jadot (4786 voix), Fabien Roussel (4537 voix), Anne Hidalgo (1583 voix).

Les candidat e s de la LFI enregistrent un recul significatif en totalisant 2714 voix sur 2 circonscriptions. Le candidat Inseme a Manca n’atteint pas son score de 2017 avec LFI en perdant 250 voix. Avec 714 voix les 2 candidates PS en Corse du Sud confirment le net recul de la présidentielle.

Si la candidature du maire d’Ajaccio peut donner un siège en Corse à la majorité présidentielle, dans la 1ère circonscription de la Haute Corse l’autre candidat investi n’a pas réussi à éviter le rejet de la politique libérale de Macron.

Quant aux résultats des trois députés nationalistes, ils ne peuvent pas être interprétés comme une validation préalable de l’évolution institutionnelle qu’ils réclament sans consultation des Corses par référendum.

Les candidat e s de la Gauche Solidaire Ecologique présenté e s et soutenu e s par le PCF ont, dans ces conditions, progressé de 384 voix par rapport à la présidentielle pour atteindre les 4921 suffrages. Ce résultat est une base solide pour reconstruire un espoir à gauche et nous tendons la main à celles et ceux qui comme nous veulent y travailler.

C’est d’autant plus nécessaire que l’abstention à plus de 55% en Corse alerte, comme dans tout le pays, sur la profondeur de la crise démocratique engendrée par le présidentialisme et alors que le vote à l’extrême droite s’enracine. Loin des 60993 voix de LePen et Zemour à la présidentielle les 7 candidat e s RN et Reconquête parviennent cependant à totaliser 16563 voix.

Après un débat escamoté à la présidentielle, le silence organisé sur les législatives témoignent de la volonté de tenir à l’écart de la vie politique celles et ceux qui ont le plus intérêt au changement de système et de société. L’abstention atteint les 70% dans la plupart des bureaux de vote des quartiers populaires urbains confirmant cet assèchement de la démocratie en même temps que l’aggravation des inégalités et avec elles de la fracture sociale et politique.

Au second tour avec l’ensemble des candidats de la NUPES qualifiés dans le pays, la mise en œuvre des mesures sociales attendues est toujours possible. La majorité de gauche, comme elle s’y est engagée, décidera dès le 1er juillet l’augmentation des salaires, le blocage des prix, la retraite à 60 ans, le revenu étudiant, le redéploiement des services publics et de l’hôpital public…

Dans les 4 circonscriptions de Corse ce choix n’est pas possible, au second tour, aucun des candidats qualifiés n’est porteur de ces objectifs ni d’une politique antilibérale et écologiste. En conséquence nous appelons à voter blanc.