Législatives en Corse : bureaux de vote, horaires, justificatifs… ce qu’il faut savoir avant d’aller voter

​Un premier tour, puis un deuxième

Ce dimanche 30 juin 2024, les Corses sont appelés aux urnes pour le premier tout des élections législatives. Les électeurs insulaires doivent élire 4 députés pour un mandat de cinq ans. Ce scrutin est uninominal majoritaire à deux tours. La majorité des députés ne seront élus qu'au second tour, mais le premier tour est déterminant.



Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits dans sa circonscription. Pour pouvoir se maintenir au second tour, il faut obtenir au moins 12,5% des voix.



Le second tour des élections aura lieu le dimanche 7 juillet.





Horaires d'ouverture des bureaux de vote

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.





Où est mon bureau de vote ?

Le jour des élections, il est important de savoir où se trouve votre bureau de vote. En Corse, les communes sont divisées en différents secteurs par arrêté préfectoral. Ces secteurs définissent l'emplacement exact de votre bureau de vote, généralement situé dans des lieux publics facilement accessibles comme les écoles, les mairies ou les salles des fêtes. Vous pouvez trouver votre bureau de vote en ligne en vous rendant par ici.



Carte d’électeur : est-elle obligatoire ?

Non, la carte d’électeur n’est pas obligatoire pour voter. Vous devez simplement présenter une pièce d'identité valide, telle qu'une carte d'identité, un passeport, une carte vitale avec photo, une carte d'invalidité ou un permis de conduire.



J'ai une procuration, comment ça va se passer ?

Si vous avez une procuration pour voter à la place d'un autre électeur, vous devez vous rendre à son bureau de vote avec votre propre pièce d'identité. Aucun autre document n'est requis.



Qui sont les candidats du premier tour ?

En Corse, 31 candidats se sont déclarés pour participer au 1er tour des élections législatives des 30 juin et 7 juillet dans les quatre circonscriptions de l’île. 14 candidatures ont été enregistrées en Corse-du Sud : 8 dans la première circonscription et 6 dans la deuxième. 17 candidatures en Haute-Corse : 10 dans la première circonscription et 7 dans la deuxième.



Première circonscription de Corse-du-Sud

Didier Quilichini (Extreme Gauche – Lutte Ouvrière)

Lisandru Luciani (Mossa Palatina)

Marc-Antoine Leroy (PCF – Front Populaire)

Jean-François Luciani (Partitu di a Nazione Corsa)

Romain Colonna (Femu a Corsica)

Emmanuelle Dominici (Core in Fronte)

Laurent Marcangeli (Horizons), député sortant

Ariane Quarena (Rassemblement National)



Deuxième circonscription de Corse-du-Sud

Paul-André Colombani (Partitu di a Nazione Corsa), député sortant

Jean-Baptiste Luccioni (Parti Socialiste – Front Populaire)

Michel Chiocca (Mossa Palatina)

Jean-Baptiste Cucchi (Core in Fronte)

François Filoni (Rassemblement National)

Valérie Bozzi (Divers Droite)



Première circonscription de Haute-Corse

Julien Morganti (Divers Droite)

Michel Castellani (Femu a Corsica), député sortant

Batti Lucciardi (Core in Fronte)

Sacha Bastelica (La France Insoumise -Nouveau Front Populaire)

Alexis Fernandez (Souverainiste)

Jean-François Paoli (Parti Radical)

Jean-Michel Lamberti (Reconquête)

Jean-Michel Marchal (Rassemblement National)

Nicolas Battini (Mossa Palatina)

Olivier Josue (Lutte Ouvrière)



Deuxième circonscription de Haute-Corse

Marie-Louise Mariani (Mouvement souverainiste Suvranu)

Jean-Félix Acquaviva (Femu a Corsica), député sortant

François-Xavier Ceccoli (Divers Droite)

Viviane Rongione (Lutte Ouvrière)

Jean-Antoine Giacomi (Forza Nova)

Sylvie Jouart-Fernandez (Rassemblement National)

Antoine Carli (Core in Fronte)

Hélène Sanchez (Les Verts - Nouveau Front Populaire)



Un contexte politique inédit

Les élections législatives anticipées du 30 juin et 7 juillet 2024 sont un scrutin législatif décisif tant au niveau français avec à la clé un possible basculement politique qu’au niveau corse avec l’enjeu de l’autonomie. Un scrutin à tiroirs où les incertitudes sont multiples et où les positions pourraient s’avérer bien moins assises qu’elles n’y paraissent, et où une seule question semble compter partout : quel sera le score du Rassemblement National ?



Comment avait voté la Corse aux dernières législatives en 2022 ?

Le dimanche 12 juin, les 243 000 électeurs corses étaient appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. 43 candidats étaient en lice, répartis sur les 4 circonscriptions de l'île. A l'issue du premier tour huit candidats étaient restés en lice



Première circonscription de Corse-du-Sud

Laurent MARCANGELI (Ensemble - Renaissance) : 33,70 %

Romain COLONNA (Femu a Corsica) : 17,48 %



Deuxième circonscription de Corse-du-Sud

Paul-André COLOMBANI (PNC) : 37,24 %

Valérie BOZZI (DVD) : 27,62 %



Première circonscription de Haute-Corse

Michel CASTELLANI (Femu a Corsica) : 33,77 %

Julien MORGANTI (DVC) : 13,61 %



Deuxième circonscription de Haute-Corse

Jean-Felix ACQUAVIVA (Femu a Corsica) : 33,46 %

François-Xavier CECCOLI (DVD) : 29,06 %



L'abstention avait été 55,8 %





Au second tour les résultats ont révélé une nette avance des nationalistes. Ceux-ci ont rassemblé 54,28 % des suffrages, ce qui leur a permis de décrocher trois sièges au sein de l'Assemblée nationale. En revanche, les candidats de la Divers droite, malgré leurs 26,41 % des voix, n'ont pas réussi à remporter de circonscription. Le mouvement Ensemble, a obtenu 11,57 % des votes et a gagné un siège 5Laurent Marcangeli). Enfin, les candidats Divers centre ont totalisé 7,73 % des suffrages, sans toutefois obtenir de représentation parlementaire.



Sur les 243 529 électeurs inscrits, le taux d'abstention a atteint 54,49 %, avec 132 696 inscrits n'ayant pas voté. La participation a été de 45,51 %, soit 110 833 électeurs. Parmi les votes, 4 292 bulletins blancs ont été comptabilisés, représentant 1,76 % des inscrits et 3,87 % des votants. Ces chiffres montrent un intérêt mitigé des électeurs, mais une nette domination des régionalistes.





Résultats du premier tour

Les résultats du premier tour seront communiqués dimanche 30 juin à partir de 20 heures, une fois que le ministère de l'Intérieur aura validé les résultats. Pour connaître les résultats dans votre circonscription, entrez le nom de votre commune sur le site officiel.