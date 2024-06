Législatives. Six candidats devront répondre aux défis de la 2ème circonscription de Corse-du-Sud

Du côté des nationalistes, si Femu a Corsica a décidé de ne pas présenter de candidat afin de ne pas soutirer de voix au député sortant et représentant d’Avanzemu dans le cadre d’une sorte de pacte de non-agression, il n’en est pas de même du côté de Core in Fronte qui a investi. Après le refus de « la convergence patriotique » à laquelle avait appelé le mouvement indépendantiste, ce dernier a en effet souhaité positionner des candidats dans toutes les circonscriptions , en « prenant en considération l'urgence de la question sociale et sociétale, ainsi que l’émergence d'une Corse de plus en plus inégalitaire, paupérisée et destructurée ». Il souhaite ainsi « faire entendre et développer » des propositions qui replacent « la Corse et les Corses, au cœur des débats et des perspectives d’avenir ».