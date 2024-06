Législatives. Paul André-Colombani : "À travers l'autonomie, on va pouvoir changer le quotidien des Corses"

- Justement, quelles mesures proposez-vous pour renforcer le pouvoir d’achat ?

- Aujourd’hui tout le monde promet tout et n'importe quoi, mais il ne faut pas tomber dans le populisme non plus. Il faudra voir exactement dans quel état se trouvent les finances du pays. On voit que les agences de notation ou la Commission européenne ont un certain nombre de reproches à faire à la France. Plutôt que de m'avancer sur des mesures incertaines qu'on ne pourra pas tenir, je préfère d'abord voir ce qu'on pourra faire au cas par cas, même si évidemment, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Par exemple, on doit trouver des mesures pour aider les TPE, plutôt que d'aider de grosses entreprises qui vont - parce qu'on les exonère d'impôts - reverser plus à leurs actionnaires. Le rachat d'actions doit être taxé, c'est l’une des propositions de loi qu'avait fait le groupe LIOT. Il faudra aussi regarder ce qu’il est possible de faire du côté des très gros patrimoines, car on ne peut pas continuer à exonérer certaines classes de la population quand d'autres n'ont plus de quoi manger ou se chauffer.



- Comment imaginez-vous la suite du processus parlementaire pour l’autonomie ?

- C’est une grosse incertitude. Il est évident que dans le cas où le Rassemblement National serait majoritaire, il n'y aurait plus rien de ce côté-là et cela créerait de nombreuses tensions en Corse. Le Rassemblement National change souvent d'avis - notamment au niveau des retraites, du SMIC où toutes les semaines il a une position nouvelle -, mais là où il est constant c’est quant à sa position sur la Corse. Il est contre la langue, contre l'autonomie, contre l'identité, contre tout ce qu'on peut faire en Corse. Le processus de Beauvau n'était pas loin de régler un certain nombre de problèmes. Donc, j'espère qu'on trouvera les chemins de le raccrocher. C'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper dimanche et envoyer à Paris des gens qui sont capables de parler de tout cela, quelle que soit la majorité élue.



- Ce vote massif en faveur du Rassemblement National lors des élections européennes est notamment lié aux questions de l'insécurité et de l'immigration. Quelles sont vos positions quant à ces sujets ?

- Nous n’avons pas de tabou là-dessus. Nous étions prêts à débattre, et même à voter le projet de loi asile-immigration. Là encore, on voit toute l'ambivalence du Rassemblement Nation. Au mois de décembre dernier, l’occasion était donnée d’évoquer très longuement ce sujet au Parlement avec ce projet de loi du ministre Darmanin. Et le Rassemblement Nation s’est allié à l'extrême gauche afin de formuler une motion de rejet. Pour notre part, tant qu’il y a de l’humanisme nous serons là. Mais si on part vers des mesures d'extrême droite, comme la suppression du droit du sol, ce sont des choses que je ne peux pas voter et je serai en opposition. Par contre, je suis en même temps pour faciliter les procédures d'expulsion pour les gens qui se conduisent mal. On entend que le Rassemblement National fait beaucoup de promesses, mais il ne faut pas oublier que l'immigration n'est pas qu'un problème français, mais un problème à l'échelle européenne. Si le taureau n’est pas pris par les cornes à l'échelle européenne, on ne va pas s'en sortir. Giorgia Meloni, n'a d’ailleurs rien fait de mieux que de rentrer dans le rang de ce côté-là. Il n'y a pas de solution miracle. Et beaucoup des prositions du Rassemblement National sont anticonstitutionnelles. Et même s'il devient majoritaire, il n'aura pas les deux tiers nécessaires pour faire évoluer la Constitution.