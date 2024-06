Législatives. Michel Chiocca, candidat d'A Mossa Palatina : "On est prêts à exister sur la scène politique"

- Il y a un nationalisme de droite qui n’était pas représenté, donc on devait se manifester. A Mossa Palatina, on est déçus des négociations sur l’autonomie, de la tendance gauchisante de la majorité territoriale actuelle. Donc on est plutôt sur un nationalisme pragmatique. L’autonomie, ça fait quarante ans qu’on en parle, mais les gens qui sont au pouvoir n’ont toujours pas de projet à fournir au gouvernement.- On aurait par exemple des propositions concrètes sur l’emploi. On est pour le CDI saisonnier, qui a été très peu défendu par les nationalistes au pouvoir. Or, avec ce CDI saisonnier, on ne paierait pas de charges pendant six mois, mais on garderait les employés. Ca coûterait moins cher en chômage au gouvernement, à l’État, et ça nous permettrait d’avoir des employés sur l’année. On récupérerait une dotation fiscale, soit sous la forme d’une part de TVA ou d’autre chose. Et au bout de cinq ans, si ça fonctionne, on rendrait la mesure pérenne. Et on pourrait procéder de la sorte sur un très grand nombre de sujets.- Nous sommes en faveur d’une rediscussion sur les arrêtés Miot, car on est en train de spolier les Corses de leurs terres. Ensuite, il faut faire du lotissement communal. Enfin, les municipalités qui surtaxent les résidences secondaires ont pris la bonne décision, car ça va limiter le fait locatif. Même s’il faudrait arriver à différencier les Corses qui ont une résidence secondaire au village, des autres qui viennent pour investir. »- On avait dit qu’on se présenterait à toutes les échéances électorales. 2026 aurait dû être la plus proche. Mais oui, on est prêts, on a déjà engagé un corpus de programmes. Et ça permet de voir si notre message va être entendu par la population. C’est même mieux, finalement. Car on peut déjà exister sur la scène politique sans attendre les élections municipales.- Nous, on n’est pas indépendantistes, on est autonomistes. Car on pense que dans le monde d’aujourd’hui, aucun pays n’est réellement indépendant. On souhaite procéder par étapes et en quarante ans, quelles étapes a-t-on franchi en Corse ? Aucune, les statuts de décentralisation n’ont pas fait avancé les choses.- Je ne sais pas ce qu’ils entendent par là. Nous, sur l’immigration, on a une position claire : la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, quand dans le même temps, il y a 11 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs. »- Si c'est ça, c'est quelque chose qui entre, bien sûr, dans notre programme de lutte contre la spéculation immobilière. Un tiers des terres corses appartient à la diaspora. Ces propriétaires-là, ils n’ont même pas été consultés sur le Padduc. Pourtant, ils sont tout autant concernés. »- Ca dépend lesquelles. Sur la politique migratoire, bien sûr on est proches. Par contre, on est loin de partager leur politique jacobine. Mais on peut discuter avec eux. On est ouverts à tous les partis qui seront pour l’évolution statutaire de la Corse.- C’est la même que sur le Continent. On n’a pas assez de richesses à partager en ce moment. Donc obligatoirement, on va devoir se tourner vers une immigration choisie, que ce soit en France ou en Corse. Je ne vois pas en quoi réduire l’immigration de masse en Corse poserait problème.- S’il y a du travail pour ces gens-là et que nous, on est en manque de main d’oeuvre, ça ne pose pas de problème. Du moment qu’il s’agit d’une immigration de travail, qui soit pérenne ou transitoire, et qui respecte les cultures d’un pays… Mais si les Corses n’occupent pas plus ce type de postes, c’est surtout parce qu’il y a un manque de formations chez nous, notamment dans l’hôtellerie-restauration. Qu’il n’y ait pas d’école hôtelière en Corse, ça me semble quand même extraordinaire. C’est pour ça qu’on récupère des personnes d’ailleurs. Et il y a aussi des salaires trop bas qui n’attirent pas. Autre problème : l’argent qui est perçu par les saisonniers n’est pas réinvesti en Corse, donc on ne récupère pas l’intégralité des fruits du tourisme.- On est pour une réduction des charges salariales, mais en faveur du salarié. C’est-à-dire qu’on souhaiterait rapprocher le net du brut.- Alors là… Personne n’a trouvé la solution, même pas en France ! Je pense que la France devrait investir massivement dans la justice, en réinstaurant notamment des juges de proximité pour les affaires courantes. Car pour une simple affaire de délinquance, il se passe parfois un an avant de passer devant un juge.- Cette proposition, on la représentera, il y a aucun problème. Un CHU, il faut entre quinze et vingt ans pour le faire. Mais qu’est-ce qu’on fait entre-temps ? Aujourd’hui, il manque un directeur à l’hôpital de Sartène, des IRM dans les trois quarts des hôpitaux de Corse ou des appareils de haute qualité. Dans l’attente de la construction du CHU, il faudra bien investir dans les hôpitaux en Corse, ou développer des partenariats public-privé avec des cliniques.