Législatives - Pour Julien Morganti « le moment est venu d’avoir un député qui représente tous les Corses »

Julien Morganti voulait incarner le rassemblement qui bénéficierait à la Corse et aux corses. Sa volonté a trouvé un écho auprès des électeurs de la première circonscription de Haute-Corse qui ont décidé de le placer second de ce premier tour et ainsi de lui offrir une place en finale de cette élection législative. Avec un total de 13,61 % des suffrages exprimés, soit 3 352 voix, le conseiller municipal bastiais d’opposition peut encore espérer subtiliser le siège de député au nationaliste Michel Castellani qui sort en tête avec plus de 33 % des bulletins.



Pour cela, Julien Morganti réitère son slogan de campagne : « L’heure est au rassemblement pour former une coalition dans l’intérêt de la Corse ». Parti sans étiquette politique, le candidat prône l’unité pour « incarner le changement ». Avec ses autres concurrents, l’écart est très léger. Selon les premières estimations, Julien Morganti était exæquo le candidat du Rassemblement National Alexis Fernandez et celui de la majorité présidentielle Jean-François Paoli. Les résultats définitifs ont finalement placé Julien Morganti en tête du trio avec 400 voix d’écart. Viendront-elles gonfler son score lors du second tour ? Julien Morganti semble l’espérer en pensant que « le moment est venu d’avoir un député qui représente tous les Corses ». Ou du moins ceux de la première circonscription de Haute-Corse.