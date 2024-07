Législatives. Ghjuventù Indipendentista, appelle à "barrer la route à une idéologie aux antipodes de la nôtre"

Cumunicatu-Un ti scurdà di a filetta pic.twitter.com/afb2RicVSq

— Ghjuventù Indipendentista (@GI_Naziunale) July 1, 2024



« Un ti scurdà di a filetta ». C’est sous ce mot d’ordre que la Ghjuventù Indipendentista (GI) a tenu à réagir aux résultats du premier tour des élections législatives, dans un communiqué publié ce lundi dans les réseaux sociaux. « Notre peuple vit des heures sombres, son avenir étant totalement remis en question depuis que les « Corses » ont voté en masse pour le nationalisme français », écrit le syndicat étudiant, alors que le Rassemblement National passe la barre du premier tour pour la première fois de l’histoire des quatre circonscriptions corses. « Force est de constater que seul un sursaut patriote et un éveil des consciences peuvent remédier à cette dissolution de nos valeurs. Nous appelons donc tous les Corses à la réflexion, marchons ensemble dans les pas de nos ancêtres plutôt que d’effacer leurs traces », instille-t-il.Pour la GI, ces résultats « historiquement accablants » s’expliquent avant tout par le fait que « les Corses ont accordé une confiance aveugle aux partis en place, mais n’ont pas vu que leurs revendications portées comme ils le souhaitaient » au fil des années. « Le résultat en est un processus d’autonomie qui n’est pas à la hauteur des enjeux insulaires, reflétant le contentieux séculaire entre la Corse et Paris », constate le syndicat étudiant. Pour autant, il invite à mettre en place un « rapport de force pour pallier le changement de Gouvernement ». « Notre peuple doit prendre conscience de la gravité de la situation : nos ennemis d’antan sont aujourd’hui au pouvoir. Ils parachèveront leur politique anti-nationaliste corse avec répression, soumission et négation de nos droits les plus fondamentaux », insiste-t-il.S’ils ne souhaitent pas « stigmatiser les Corses qui ont voté pour un changement de cycle ne profitant pas à l’émancipation de notre île », les membres de la GI entendent leur lancer un appel : « Nous leur demandons d’agir pour l’intérêt de notre nation si telle est leur volonté ou de s’abstenir », écrivent-ils en martelant : « Jamais nous ne tolérerons que ceux qui ne sont pas des nôtres choisissent pour les nôtres ». « L’heure n’est pas à choisir entre les extrêmes ou les nationalistes français modérés, entre la peste et le choléra, mais bel et bien de barrer la route à une idéologie aux antipodes de la nôtre », insiste encore la GI en annonçant : « Dans les prochains jours nous mènerons des actions concrètes et sensées en faveur de notre peuple et notre seule parole ne peut être que « A nostra cuscenza hè resistenza ! » ».