Législatives. François-Xavier Ceccoli : "Au-delà du score du RN, il y a aussi une sanction des candidats de la majorité territoriale"

« Beaucoup de fierté et la satisfaction du devoir accompli ». Ce dimanche soir, François-Xavier Ceccoli, maire de San Giuliano, savoure sa victoire à l’issue du premier tour des élections législatives dans la 2èmecirconscription de Haute-Corse. Candidat sans étiquette, il finit en effet la course en tête avec 15 100 voix soit 34% des votes, devant le député sortant et candidat de Femu a Corsica, Jean-Félix Acquaviva. Son adversaire de 2022 enregistre pour sa part 12 698 voix (28,6% des suffrages). De son côté, Sylvie Jouart, candidate du Rassemblement National, obtient 11 275 voix et 25,4% des scrutins, ce qui lui permet de se maintenir au second tour dans le cadre d’une triangulaire. Alors que le parti à la flamme passe pour la première fois la barre du premier tour dans la circonscription, ce score n’étonne pas François-Xavier Ceccoli qui veut continuer à convaincre les électeurs de porter leur choix sur sa candidature dimanche prochain.



« Nous allons aller voir les gens, leur dire que Jean-Félix Acquaviva c’est le passé, le symbole de la Collectivité de Corse avec tout ce qu’elle a de mauvais et son non-bilan cataclysmique. Cet échec terrible Jean-Félix Acquaviva le porte d’autant plus qu’il a cumulé les mandats puisqu’il est député, conseiller territorial et président du comité de massif. Je crois qu’aujourd’hui les Corses en ont assez et veulent passer à autre chose », pose-t-il en soulignant : « Au-delà du score du Rassemblement National, je pense qu’il y a aussi une sanction des candidats de la majorité territoriale ».