Législatives 2024 : le taux de participation de 26,55 % à la mi journée en Haute-Corse

Depuis ce matin 8 heures, les opérations de vote pour les législatives 2024 se déroulent en Corse.



À midi, 26,55 % des 129 985 électeurs inscrits en Haute-Corse avaient voté (62 082 électeurs dans la première circonscription et 67 903 dans la deuxième circonscription). Ce chiffre est nettement supérieur à celui du premier tour des législatives de 2022, où seulement 18,16 % des électeurs s'étaient déplacés aux urnes à la même heure et même plus élevé qu'au niveau national.

Au niveau national, la participation s'établit à 25,90%. En 2022, à la même heure, le taux de participation était de 18,43%.