Le week-end des créateurs se poursuit au gymnase de Calvi

Comme chaque année, le troisième week-end du mois de novembre, est organisé à Calvi, le Salon des Créateurs. Un événement qui rassemble les créateurs balanins plus le plus grand plaisir des visiteurs depuis de longues années.À l’origine de ce rendez-vous, Jackie Samouilhan, aujourd’hui épaulée par Lilou Delbecq, qui depuis plus de 20 ans se passionne pour les créations faites main ou encore les objets insolites dénichés au fond d’un grenier et remis au goût du jour. Ainsi, durant tout le week-end, flâner et chiner deviennent les maîtres mots à Calvi." C’est la 21ème édition. C’est toujours le troisième week-end du mois de novembre. Cela ouvre les portes des marchés de Noël. Il y a les habitués et beaucoup de nouveaux exposants cette année. Ce qui est magique ici c’est qu’il y a une très bonne ambiance. Ça reste très intime, il n’y a rien d’impersonnel, ça reste à mesure familiale," explique Lilou Delbecq, co-organisatrice.Plus d’une trentaine d’exposants présentent au cours de ces 2 jours, huiles végétales, vinaigres artisanaux, peintures sur galets ou encore verres gravés mais aussi boislois flotté, du macramé, des bonsaïs en fil de ferSans oublier les bijoux, les peintures, et les bonbons évidement. Il y a sur place un créateur de jeux de société qui est également éditeur et cette année, un atelier pour les enfants " précise Jackie.



Parmi les exposants, toujours présente, Hélène, et ses pièces tricotées et des objets vintages. " C’est la doyenne du salon, elle a fêté cette année ses 90 ans. Il y a plusieurs années d’amitié entre nous. Elle est suivie de près par Nicole avec, elle aussi ses créations de tricot, parmi lesquelles on peut trouver de merveilleuses créations pour bébés. Elle a commencé les vides greniers de notre association il y a 21 ans " précise Jackie. Un stand à ne surtout pas manquer.

" Tout est fait main. Ce sont mes créations. Il y a pour les tous petits, avec des doudous, des hochets, des petits vêtements. Il y a pour les enfants plus grands comme des personnages et pour les adultes, des châles, des accessoires et objets de décoration. Nous avons un club à Calvi au centre Cardellu, ouvert tous les mardis de 10 à 17 heures. On y fait du patchwork, de la peinture, de l’encadrement ou encore de la mosaïque. En gros tout ce que les personnes ont envie de faire" évoque un peu plus loin Nicole





"Merci à la mairie de Calvi, qui est notre partenaire. Merci à Ange Santini et Didier Bicchierray qui nous ont gracieusement laissé le gymnase. Merci également à la Sablière qui est à notre disposition pour le côté logistique" conclue, in fine, Lilou Delbecq, fière de l'allure prise par ce salon des créateurs de Calvi où, pour exposer, il faut être créateur, amateurs ou professionnels, mais il faut surtout être un artiste dans l’âme.

Au gymnase calvais, cela ne manque pas.