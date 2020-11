Le ténor bastiais Tibère Raffalli n'est plus

Tibère Raffalli était né le 25 octobre 1951 à Bastia.

Il avait été élève du conservatoire national de Paris et était passé par New-York avant d'entamer une carrière internationale durant laquelle il avait amené à se produire sur les plus grandes scènes du monde et notamment par la célèbre Scala de Milan.

De l'Opéra de Paris à Buenos Aires, il a séduit tous les publics devant lesquels il s'est produit.

Un problème à une corde vocale a interrompu sa carrière à ce niveau mais Tibère Raffalli, devenu professeur de chant au Conservatoire national à rayonnement régional de Marseille, n'a jamais coupé avec sa passion, le chant lyrique.

Ses obsèques seront célébrées dans quelques jours à Bastia où Tibère Raffalli, qui compte de nombreux parents et amis, eut plusieurs occasions de se faire entendre et apprécier par un public de connaisseurs.