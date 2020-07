Le tango fait son retour dans les rues de Bastia

La première de la saison se déroulera ce jeudi 16 juillet à partir de 20 heuressur le parvis de l’église St Roch, rue Napoléon à Bastia.

Cette manifestation, entièrement gratuite, est organisée par l’association Anima Tango en partenariat avec la ville de Bastia et animée par Marcela Tejeda, Patrizia Poli et Gilles Desbois .

Crise sanitaire oblige, elle se déroulera dans le respect des gestes barrières. «En ce qui concerne le public, il y aura un nombre de chaises réduit par rapport aux autres années » explique Patrizia Poli. «Elles seront installées à une distance règlementaire afin que les gens ne soient pas trop proches. Le port du masque sera recommandé et du gel hydro-alcoolique sera mis à la disposition du public, fourni par les services de la mairie qui distribueront également des masques aux intervenants, animateurs et danseurs. Bien entendu, les couples maris et femmes où partenaires n’auront pas obligation de le porter. Il sera demandé aux couples de danseurs de se tenir à bonne distance les uns des autres. Nous expliquerons d’ailleurs en tout début de soirée la bonne conduite à adopter pour que tout se déroule dans des conditions de sécurité optimale et que chacun soit responsabilisé sans pour autant que cela nuise à la convivialité. Nous veillerons aussi à ce que le public debout ne soit pas réparti en groupes de plus de 10 personnes chacun. Nous ne devrions pas connaître de problèmes de quota car nous n’avons jamais dépassé les 50 personnes».



Cette animation sera scindée en 2 avec de 20h à 21h une séance d’initiation par Marcela Tejeda, ouverte à tous. La dernière partie sera consacrée à l’apprentissage d’un flashmob qui permettra de danser seuls mais ensemble sur une chorégraphie concoctée par Marcela Tejeda. Ce sera le coup d’envoi de la deuxième partie... la milonga de 21h à 23h30 pendant laquelle les couples pourront danser.



«C’est la mairie de Bastia qui a initié ces animations « Milonga di notte » en lançant chaque année un appel à candidature. Nous avons la joie d’être sélectionnés depuis plusieurs années grâce à la qualité de nos projets. Anima Tango s’est toujours distinguée par l’originalité de ses animations de rue ainsi que dans divers évènements culturels avec des participations à Arte Mare, à des concerts, des lectures musicales » souligne encore P.Poli.



Une deuxième animation est programmée le 23 juillet et deux autres dates devraient suivre au mois d’août.