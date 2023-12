Le syndicat FO de Haute-Corse crée une USTA

L'Union Syndicale Territoriale Autonome (USTA) de Haute-Corse a officiellement vu le jour avec pour mission première le développement de la propagande et du recrutement syndical dans sa région. « Nous aurons un rôle de coordination sans nous substituer aux syndicats, et l’USTA n’a pas de mandat de représentation dans les instances fédérales ». explique Valérie Bellec, secrétaire générale de la nouvelle section.

Cette USTA a pour objectifs de fédérer les forces syndicales dans les secteurs de l'Alimentation, de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire, du commerce alimentaire, de la grande distribution, de l’industrie hôtelière et du tourisme, des Tabacs, des Services annexes, et des isolés de ces branches professionnelles. Elle vise également à soutenir les revendications légitimes des syndicats adhérents et à solidariser leurs efforts pour la défense de leurs droits. L'USTA s'engage à obtenir, maintenir, et améliorer les conventions collectives ainsi que les négociations salariales en prêtant un appui mutuel.



Une union qui regroupe plusieurs secteurs d’activités

Son objectif majeur est d'établir des liens entre les salariés fédérés, de représenter les syndicats FO de l’USTA de Haute-Corse dans les organismes où ils siègent, et d'informer l’opinion publique par tous les moyens possibles. En outre, l'USTA s'occupera activement de la défense juridique de ses adhérents.



La création de l'USTA répond à un constat récurrent de l'Union Départementale FO, comme l'explique Christophe Bertin, secrétaire de l’UD FO de Haute-Corse : « Nous recevons régulièrement des salariés de ces secteurs, mais en isolé. Grâce à cette union qui regroupe plusieurs secteurs d’activités, ils pourront être défendus à travers un vrai bureau ».



Ce bureau, constitué d'un représentant de chaque secteur, a été entériné en présence de Stéphanie Prat-Eymeric, secrétaire Fédérale FO. « Cet USTA permettra aussi de défendre les saisonniers de l’agriculture ou de l’hôtellerie dont on sait qu’ils sont nombreux en Corse », ajoute Christophe Bertin. L'USTA de Haute-Corse représente une avancée significative pour la protection et la défense des travailleurs isolés dans la région.