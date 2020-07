Le succès fulgurant du CBD, le cannabis légal

Si le cannabis coûte pénalement cher à ceux qui le vendent, le cultivent ou le consomment, le CBD peut lui se targuer de se consommer en toute tranquillité et en toute légalité. Il n’y a qu’à voir à quelle allure se développent les boutiques spécialisées à Bastia et Ajaccio et dans le reste des villes métropolitaines pour s’en convaincre.Le CBD ou cannabidiol est une forme de cannabis presque sans THC, la molécule responsable de l’effet euphorisant de cette plante tant décriée. En effet, selon la législation, son taux de THC doit être inférieur à 0,2% pour pouvoir être consommé en toute légalité. Si le CBD ne procure aucun effet planant ni aucune ivresse, il aurait de nombreux bienfaits sur l’organisme . Et c’est la raison pour laquelle il fait de plus en plus d’adeptes parmi toutes les tranches d’âge de la population. Selon plusieurs études, il serait efficace pour atténuer les douleurs chroniques et inflammation, réduire stress et anxiété et traiter les épisodes dépressifs.Le CBD est définitivement un effet de mode et un business profitable. Si la France se montre encore frileuse sur le sujet, la filière CBD pourrait représenter jusqu’à 1,5 milliard de chiffre d’affaire dans l’hexagone. Cependant, ses utilisateurs évoquent des effets avérés et de plus en plus d’études prouvent les vertus de ce composé. Ses consommateurs réguliers l’utilisent pour réduire stress et anxiété, atténuer le mal de dos et les migraines, traiter les problèmes d’insomnies ou de dépression. L’huile de CBD est également riche en antioxydants, acides aminés, vitamines et minéraux qui contribuent à améliorer l’éclat de la peau ou encore des cheveux. Ainsi certains l’utilisent comme un complément alimentaire.Les produits de CBD se déclinent sous toutes les formes : huiles, gélules, herbes à fumer, liquides pour e-cigarette… Le cannabidiol intègre également produits alimentaires et cosmétiques qui vantent ses vertus antioxydantes et inflammatoires. On peut ainsi le retrouver dans des thés, du chocolat, des cookies, du miel, de la confiture, du fond de teint, des crèmes de jour et même des sérums anti-âge et baumes corporels. Alors que la France a annoncé se lancer dans le cannabis thérapeutique , on peut facilement parier que cette tendance du CBD n’en est qu’à ses soubresauts.