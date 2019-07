Afa : Il cultivait du... cannabis

"La gendarmerie de Corse rapporte sur son compte Facebook que "le 22 juillet 2019 en fin de journée, après de rapides investigations, un cultivateur d'un genre un peu spécial est interpellé, à proximité de son domicile à Afa..

Les perquisitions permettent la saisie de 27 pieds de cannabis, de 4,2 gr de résine de cannabis, 1 joint préparé et 3 joints partiellement consommés.

Convoqué prochainement en justice pour production, détention et usage de drogue, il sera également poursuivi pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance et sous l’influence de cannabis."