Le sanctuaire de Notre-Dame de la Serra dans la lumière

A l'initiative de la Municipalité de Calvi, le sanctuaire de Notre Dame de la Serra situé sur les hauteurs de la Ville a fait l'objet il y a quelques semaines d'une mise en électrification du site.Le projet ne date pas d'aujourd'hui et nombreux étaient ceux à souhaiter qu'il se réalise.L'opération aurait du se concrétiser lors du pèlerinage de septembre 2014 mais pour des raisons techniques cela n'a pu se faire.EDF engagée dans le projet avait l'on s'en souvient mis à disposition un groupe électrogène pour que la veillée du samedi et les cérémonies puissent se dérouler normalement.Cette opération a pu se réaliser grâce au concours du service des travaux de la Ville de Calvi dirigé par Nicolas Fabre et de celui des services techniques placés sous la responsabilité de Jean-Claude Cheyban-Pettiti mais aussi de EDF en charge du raccordement.Désormais, ce site apprécié de tous les calvais et de très nombreux visiteurs est visible la nuit de toute la Ville et du littoral;Rappelons que sur ce site classé au patrimoine religieux de la Ville se trouve une chapelle datant de 1479. Détruite par les anglais lors du siège de 1794, elle a été reconstruite entre 1850 et 1860 mais aussi la statut toute blanche de la Vierge Marie prônant à plusieurs mètres du sol, sur un immense, les bras ouverts vers Calvi, telle une protectrice.Une protection que les calvais lui ont confié il y a plus de 500 ans..Rappelons qu'en 1735 la Corse a été pour la première fois placée sous la protection de la Vierge Marie, ainsi érigée Regina di a Corsica et que c'est le 18 mai 1935, sous l'épiscopat de Mgr Rodié alors Évêque d'Ajaccio que cette consécration a été renouvelée.Plus récemment, en septembre 2014, ce voeu de consécration a cette fois été renouvelé par Mgr Olivier de Germay; Évêque de Corse. A cette occasion, Mgr de Germay s'est rendu à pied de Calvi pour présider à Notre-Dame de la Serra le traditionnel pèlerinage en présence de nombreux fidèles.En cette difficile période d'épidémie où chacun est confiné chez soi, nombreux sont ceux, de jour, mais aussi désormais de nuit à se tourner vers les hauteurs de la Ville pour prier et implorer à la Vierge Marie de veiller sur eux.Si ce site est aujourd'hui éclairé, il convient de préciser que des améliorations seront apportées dans le cadre d'un projet global de mise en lumière de la citadelle et de modernisation de l'ensemble de l'éclairage public.Par ailleurs, un autre projet, celui du raccordement du site en eau devrait rapidement se concrétiser.