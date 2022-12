Le retour de Babbu Natale à l'école de Tagliu-Isulaccia

Tous les ingrédients étaient réunis pour que ce moment demeure inoubliable pour les 5 classes que compte l’ école qui accueille les enfants de la commune et ceux de la commune voisine de Talasani .



Magicien a vec so n univers à la Harry Potter et son célèbre pensionnat Poudlard , atelier de maquillage aux couleurs de Noël, ballons, chants , musique sans oublier Babbu Natal qui a remis à chaque enfant des livres, BD , contes et romans . L' après-midi s'est achevée autour d'un goûter composé de bûches , clémentines et autres friandises et boissons.



Mme la Maire, Marie Thérèse Mariotti , les équipes municipale et pédagogique autour de sa directrice Géraldine Ferrari avaient mis les petits plats dans les grands pour organiser ce premier Noël après les deux années de pandémie qui avaient momentanément suspendu les festivités.



C'est donc avec la plus grande joie que tout le monde s'est retrouvé pour partager la magie de Noël avant des vacances bien méritées.