Le préavis de grève des marins STC de La Méridionale levé après des négociations avec la direction

Les bateaux de La Méridionale continueront de naviguer sans interruption ce mardi 1er octobre. Après une journée de négociations au siège de CMA-CGM à Marseille, le syndicat STC a annoncé la ce lundi soir la levée de son préavis de grève, initialement prévu pour cette date. L'accord, qui a été confirmé par des représentants du syndicat, stipule que le navire Kallisté, reliant Île-Rousse à Toulon, ne sera pas redéployé sur la ligne Marseille-Tanger, comme le craignaient les salariés.



Dans son communiqué, le STC a déclaré : « Nous informons que ce jour et après de longues discussions avec la Direction de La Méridionale ainsi que des représentants du groupe CMA-CGM, nous venons de signer un protocole de sortie de conflit impliquant la levée du préavis de grève prévu pour le 1er octobre 2024. » Ce protocole répond aux préoccupations des marins tout en maintenant les intérêts de la Corse.



Cependant, le syndicat dit rester vigilant face aux incertitudes concernant la desserte maritime de l'île. « Nous ne pouvons pas chasser de nos esprits la possibilité que tous les éléments semblent réunis pour qu'une bataille navale entre les opérateurs privés soit imminente, avec des conséquences potentiellement lourdes », avertit le STC.



Les représentants du syndicat insistent sur la nécessité de créer une entité publique corse capable de gérer les transports maritimes de manière efficace. « Plus que jamais, nous sommes convaincus que la seule issue pour prévenir une telle impasse réside dans l'avènement d'une entité publique corse dotée de la pleine maîtrise de ses transports maritimes », ont-ils déclaré, exprimant leur inquiétude face aux promesses politiques non tenues.