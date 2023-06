Le parc lumineux de Bastia rénové : plus écologique et plus économique

Pour les lampadaires de Bastia, il était temps de faire peau neuve. Les équipements vieillissants, anciens et énergivores, sont progressivement remplacés par des matériaux plus récents et plus efficients, notamment grâce à l’installation d’ampoules LED. Sur le vieux port déjà, des prototypes sont installés le long du quai Albert Gillio. Cette opération permettra également d’uniformiser les supports et les couleurs des dispositifs d’éclairage dans toute la ville.



Avant le lancement de ce programme, un état des lieux a été réalisé, mettant en évidence la dégradation du parc d’éclairage public existant qui engendre “des problèmes de sécurité, des coûts élevés liés à la maintenance, une facture énergétique importante d’environ 470 000 € par an, un niveau d’éclairement inégal et l’absence d’un inventaire actualisé” précise la mairie de Bastia.



La Ville de Bastia a opté pour un contrat de performance énergétique, afin de garantir une meilleure efficacité et un meilleur rendement. L’objectif principal de ce projet, qui s’étalera sur plusieurs années, est de “réduire la facture énergétique de la ville tout en assurant la sécurité et la qualité de l’éclairage public. Les améliorations apportées concerneront les aspects énergétiques, environnementaux, qualitatifs et sociétaux” détaille la mairie de Bastia. Le programme de rénovation comprend le remplacement de tous les luminaires énergivores de la ville par des LED, plus économes. Actuellement, le parc lumineux Bastiais compte plus de 5000 lampadaires éparpillés dans toute la ville, avec une consommation annuelle jugée excessive. Après trois ans de mise en œuvre du programme, la nouvelle facture énergétique devrait diminuer à environ 140 000 €, permettant une économie de 330 000 € et un ajout considérable de confort pour les habitants.



Dans le cadre de ce projet, la Ville de Bastia met en place une gestion optimisée de l’énergie. La gestion des déchets fait donc également partie des préoccupations majeures dans ce projet. Lors du remplacement des anciens lampadaires, des mesures seront prises pour “garantir une opération durable et respectueuse de l’environnement” explique la mairie de Bastia. Les matériaux provenant des anciens lampadaires seront récupérés et refondus pour être transformés en nouveaux produits, réduisant ainsi le gaspillage. Grâce à ce processus, près de 90% des ampoules collectées sont recyclées.





En rénovant son parc lumineux communal, la Ville de Bastia affirme son engagement en faveur du développement durable et des économies de fonctionnement. Ce programme contribuera à une réduction significative de la facture énergétique de la Ville et améliore la sécurité et l’esthétique de l’éclairage public.