Le pape François en Corse le 15 décembre : le Vatican officialise une visite historique

L’attente est terminée. Après des jours de flottement et de discussions en coulisses, c'est désormais officiel : le pape François visitera la Corse le 15 décembre. L’annonce, faite ce samedi 23 novembre par le Vatican, clôt une semaine marquée par des tensions "administratives et diplomatiques" entre Rome et Paris.



Un projet annoncé puis retardé

La visite pontificale avait été évoquée dès samedi dernier par le Saint-Siège, puis confirmée de manière informelle jeudi par le cardinal François Bustillo, évêque d’Ajaccio. S’exprimant devant la presse, ce dernier avait précisé que quelques ajustements restaient à finaliser : “Le projet est là, le pape devrait venir. Il reste quelques ajustements d’ordre administratif et diplomatique, mais aucun obstacle majeur.”



Toutefois, le chemin jusqu’à l’officialisation a été semé d’embûches. Traditionnellement, les déplacements internationaux du pape sont confirmés un mois à l’avance. Mais cette fois, un grain de sable, d’origine plus parisienne que vaticane, a retardé le processus. Difficile de ne pas y voir la conséquence de l’absence du pape à la cérémonie de réouverture de Notre-Dame de Paris prévue quelques jours avant, une décision qui aurait irrité l’entourage du Président de la République.



Selon une source vaticane, la venue du pape en Corse ne pouvait être confirmée sans une invitation formelle des autorités françaises, comme l’exige le protocole. L’Élysée, malgré quelques hésitations initiales, a finalement donné son aval vendredi soir, permettant au Vatican d’annoncer officiellement la visite ce samedi. “Il est impossible pour le pape de se rendre dans un pays sans l’accord des autorités publiques concernées”, rappelait cette semaine un responsable du Saint-Siège.



Une troisième visite en France

Après Strasbourg en 2014 et Marseille en 2023, le Pape se rendra donc en Corse, son 47e apostolique.

Après avoir célébré la messe, le Saint Père rencontrera le président français, Emmanuel Macron, avant de prendre son vol retour pour Rome en fin de journée.