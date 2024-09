Le nouveau site internet de la Ville d’Ajaccio : modernité, accessibilité et identité insulaire

Conformément à la politique linguistique de la Ville, la langue corse occupe une place importante sur le site. Une rubrique dédiée, régulièrement alimentée, permet de consulter du contenu en langue corse, renforçant ainsi l’identité culturelle de la ville.

La Ville d'Ajaccio passe un cap dans sa transition numérique. À partir du 12 septembre 2024, les habitants et internautes pourront découvrir le tout nouveau site internet de la municipalité : ajaccio.corsica. Modernisé tant sur le plan visuel que technique, ce nouvel outil marque une étape clé dans la transformation numérique de la ville, visant à faciliter l’accès à l’information et les démarches administratives en ligne. « Ce nouveau site est conçu pour offrir une expérience de navigation simplifiée et agréable, tout en répondant aux normes les plus récentes en matière de numérique », précise la Ville dans un communiqué de presse. Le site arbore désormais un design plus épuré, en phase avec la charte graphique d’Ajaccio. La navigation y est optimisée grâce à une arborescence repensée, laissant une place de choix à l’image et à la vidéo. « L’ergonomie a été un point central du projet, pour répondre aux besoins des usagers de manière rapide et efficace », indique la municipalité.En plus de son nouveau design, ajaccio.corsica se veut un véritable outil interactif pour les Ajacciens. Le portail propose une rubrique « en un clic » qui permet d’accéder directement aux services essentiels tels que les démarches liées à la scolarité via le portail famille, la prise de rendez-vous avec l’État civil, ou encore la visualisation des parcs de stationnement.Les événements à venir dans la ville sont également mis en avant via un module Agenda, offrant une vue d’ensemble des manifestations locales. « Il s’agit de rendre l’information plus accessible, tout en simplifiant les interactions avec la municipalité », précise la direction de la communication.Au-delà de l’esthétique et des fonctionnalités, la Ville a mis un point d’honneur à rendre son site conforme aux normes nationales et européennes en matière d’accessibilité et de protection des données. Le site ajaccio.corsica est désormais aligné sur le RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité), garantissant que l’information soit accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.Ajaccio.corsica remplace désormais l’ancien ajaccio.fr, un changement de nom de domaine qui n’est pas anodin. Avec l’extension « .corsica », la Ville affiche clairement son attachement à son territoire et à son identité insulaire. « Ce choix vise à promouvoir les valeurs et la culture de la Corse à travers un outil digital plus performant et représentatif de notre communauté », précise le communiqué.Développé par l’agence Corsicaweb, ce site s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation et de visibilité numérique pour la Ville d’Ajaccio. Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat, fruit d’une collaboration entre la communication, les services informatiques et les prestataires externes.