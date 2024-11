Le monde culturel corse en deuil : François Berlinghi n'est plus

Il a enseigné au lycée Giocante de Casabianca où le syndicaliste laissait rarement indifférent. Il s'est employé aussi avec ses nombreux amis de Tavagna à redyamiser la micrérégion et à faire de l'œuvre commune du club de Tavagna un des hauts lieux de la culture insulaire. Un peu avant il avait été footballeur - nous nous souvenons encore de l'une de ses prestations au poste de gardien en lever de rideau d'un match disputé avec le club de la presse à l'ancien stade du Ray à Nice et titulaire inamovible de l'équipe des étudiants corses …



Pendant de longues années il a cumulé le rôle d'élu de proximité avec celui de comédien. L'élu a été président de la communauté des communes de Costa Verde. L'élu était toujours maire de Pero-Casevecchie et toujours vice-président de cette même communauté des communes.



Le comédien, du "Teatrinu" aux "Storti", a marqué la scène insulaire à laquelle il a, notamment, apporté son concours à la mise sur pied et à la réalisation des Teatrale.



François Berlinghi avait, aussi, à son actif une dizaine de films et de séries. L'acteur était à l'affiche de "L'enquête Corse", bien sûr. Mais on peut citer également "Le Silence", "Colomba", "Sempre vivu", "Itinéraire bis," la saison 2 de "Duel au soleil" avec Gérard Darmon, "Le temps est assassin", "Localisés", "Ymma" etc. Eric Fraticelli a également fait appel à lui pour une courte apparition dans l'un de ses derniers films qui a postériori s'est avéré être un dernier clin d'œil, en guise d'adieu à son public.





CNI présente a toutes les personnes affectées par la disparition de François Berlinghi, l'expression de ses sincères condoléances.