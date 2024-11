Le marché des jeunes : une tradition qui fédère la jeunesse ajaccienne

Dans le pays ajaccien, le mois de novembre marque une tradition chère aux habitants : le marché des jeunes. Ce samedi 23 novembre, le Palatinu a accueilli la 21ᵉ édition de cet événement qui mêle vente, apprentissage et convivialité. Organisé par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS), ce rendez-vous annuel a rassemblé près de 300 exposants, jeunes commerçants en herbe venus écouler jeux, vêtements, livres et autres objets inutilisés, souvent accompagnés de leur famille.



Pour les visiteurs, c’est une occasion en or de dénicher des trésors à prix mini. Mais pour les jeunes, cette journée est bien plus qu’un simple marché. Louisa, 11 ans, venue vendre ses anciennes poupées, le confirme avec un sourire malicieux : « J’ai débarassé ma chambre pour faire de la place et la vente de tous mes anciens jouets me permettra de m’acheter de nouvelles baskets qui me plaisent. »



Un peu plus loin, l’animation bat son plein au stand de la classe de 3ᵉ 1 du collège Stiletto. En quête de financement pour un voyage scolaire à Londres, les élèves ont mutualisé leurs efforts. « Chaque personne de la classe a donné plusieurs jeux et objets, et on a nommé quelques-uns d’entre nous pour tenir le stand, explique l’un des collégiens. La somme récoltée participera aux frais d’organisation de notre voyage. »



Cette journée ne se limite pas à l’aspect commercial. Evelyne Ferry, directrice du CIAS, rappelle l’importance des activités pédagogiques qui l’accompagnent : « Nous avons organisé un jeu sous forme de battle amicale sur la thématique de la santé et du bien-être des jeunes. » À la clé pour les gagnants, des places pour un match du GFCA Volley, récompensant leur esprit d’équipe et leur perspicacité.



Entre moments de partage, sensibilisation au recyclage et apprentissage de la gestion financière, ce marché est une belle illustration de l’engagement de la jeunesse ajaccienne. « Les exposants repartent avec de l’argent de poche et de bons souvenirs, tout en donnant une seconde vie à leurs objets », conclut Evelyne Ferry.