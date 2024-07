Le journalisme corse en deuil : Jacques Renucci n'est plus

Notre confrère et ami Jacques Renucci, avec lequel nous avions eu le bonheur de travailler à Corse-Matin puis qui, sans bouder son plaisir, nous avait pendant un temps accompagné dans l'aventure de Corse Net Infos, s'en est allé ce 14 juillet 2024 laissant dans la peine son épouse Anne, ses enfants Philippe et Jean, tous ses parents et ses nombreux amis.

Avec sa disparition survenue ce dimanche, le monde du journalisme insulaire perd l'une de ses plus belles personnalités, de celles qui ont fait l'honneur de la profession



De critique littéraire à Nice-Matin à directeur de la Corse Votre Hebdo Jacques Renucci a gravi tous les échelons du groupe "Corse-Matin". Après ses débuts à l'agence de Corse-Matin de Sartène il a été appelé à celle d'Ajaccio où d'abord localier, il est devenu éditorialiste politique et observateur avisé et respecté, publiant divers ouvrages et couvrant les grandes affaires et les procès d'importance de l'histoire récente de la Corse comme ceux du commando Erignac, d'Yvan Colonna ou de Bernard Bonnet.



Mais si Jacques, pour lequel on ne pouvait avoir que de l'affection, a été une des plus belles plumes de la profession, le professeur de lettres classiques qu'il avait été, a toujours fait preuve d'humilité au contact de ses nombreux confrères qui le considéraient comme une authentique figure, respectée, du journalisme corse.



Au terme de sa carrière Jacques Renucci était retourné à ses premières amours : la poésie signant aux éditions Clémentine divers ouvrages : "Autre Jardin suivi de Réappropriations", "Mémorial suivi de Carnet d’attente".



Les obsèques de Jacques Renucci seront célébrées ce mercredi 17 juillet à 15 heures à l'église de Bastélica. L'inhumation suivra au cimetière communal.



Toute l'équipe de Corse Net Infos présente à son épouse, ses enfants, ses parents et amis l'expression de ses très sincères condoléances.