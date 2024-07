Le feu de Ghisoni maîtrisé, les sapeurs-pompiers toujours sur place

Le feu de végétation qui a éclaté lundi à Ghisoni est désormais sous contrôle. Sur le flanc gauche, trois points chauds demeurent actifs et nécessiteront une intervention aérienne par hélicoptère bombardier d'eau lourd avant que les sapeurs-pompiers pionniers du SIS 2A, le Centre d'Incendie et de Secours (CIS) de Ghisoni, ainsi que les forestiers sapeurs du 2B puissent intervenir en toute sécurité. "Un travail conséquent est prévu tout au long de la journée sur ce secteur, et le chantier devrait durer au moins jusqu'à ce soir."indique le Service d'Incendie et de Secours de la Haute Corse.



Le flanc droit, quant à lui, présente quelques fumerons moins actifs qui seront traités à l'aide de l'établissement de grande longueur réalisé hier, dépassant les 400 mètres. Les pionniers du SIS 2B et les forestiers sapeurs sont déjà engagés sur ce flanc pour poursuivre les opérations de sécurisation. Au total de 40 personnes déposées dans la partie haute du site pour participer aux efforts de lutte contre l'incendie.



Les pompiers continuent de surveiller la situation de près.