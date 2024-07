Le festival Porto Latino déménage de Saint-Florent à Bastia : "C'est la programmation qui attire les spectateurs, pas le lieu"

Après une année blanche, le festival Porto Latino fait son grand retour pour sa 23e édition. Cette année, pour la première fois de son histoire, l'événement troque la citadelle de Saint-Florent contre celle de Bastia. Ainsi, les 3, 4, 5 et 6 août prochains, neuf artistes de renommée internationale – Myra, Josman, Grand Corps Malade, Papooz, Santa, Flavia Coelho, Kumbia Borra et Louise Attaque – se produiront sur la place Vincetti pour célébrer la musique comme il se doit. « Nous avons quitté Saint-Florent à cause de problématiques organisationnelles, mais nous avons rebondi, et nous sommes très heureux d’être accueillis par la ville de Bastia », confie Henry Baldrichi, qui a pris la relève de son père à la tête de l’association. Cela promet une édition placée sous le signe du renouveau.



Grâce à ses têtes d'affiche toujours plus attractives et éclectiques au fil des ans, la manifestation, qui a notamment vu passer Clara Luciani, Ofenbach, Cesaria Evora, Kool and the Gang, Buena Vista Social Club ou Métronomy (pour ne citer qu'eux…), entend bien s'implanter sur la côte est de l'île de Beauté. « Ce changement de programme est une belle occasion d'ouvrir une nouvelle page dans ce lieu qui regorge d'atouts, face à la mer », précise-t-il. Car même si l'espace dédié a une capacité d'accueil légèrement plus petite que les années précédentes – 3 500 places contre 3 800 à Saint-Florent –, les organisateurs savent que le public sera au rendez-vous. Et pour cause, « la grande majorité du public vient du Grand Bastia ». Une aubaine pour les amateurs de musique, qui pourront désormais profiter « d'un grand festival » au pied de chez eux. De plus, les organisateurs ont fait un constat évident au cours de ces deux décennies de Porto Latino : « C'est la programmation qui attire les spectateurs, pas le lieu. »