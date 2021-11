Le fameux "Pesciu Anguilla" réédité

Il s’agit là d’une vraie bonne nouvelle pour qui aime lire, la Corse, Bastia, la langue, le peuple, l’humour, les personnages hauts en couleurs, les belles histoires… la littérature. Un roman corse de presque 100 ans fait d’évasion, de suspense, de costumes d'époque, de rires et de pleurs.





L’auteur

Sebastianu Dalzeto (1875-1966), de son vrai nom Sébastien Nicolaï, est surtout connu pour être l’auteur du premier «roman» en langue corse. Mais il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages, poèmes et articles en français et en corse, souvent remarqués à leur époque pour leur originalité et leur engagement. Il est ainsi une figure essentielle du monde littéraire corse de l’entre-deux guerres.





Synopsis

Ce roman, le 1er en langue corse, écrit en 1929, met en scène un jeune héros dans le Bastia des années 1870, narrant son ascension sociale. Une ville de Bastia vivante, populaire. Le personnage central nous entraine dans les principales rues de Bastia, ses quartiers typiques de l’époque. En 2010 le roman avait été traduit en français par François-Michel Durazzo sous le titre de « Pépé l'Anguille » (Editions Fédérop).





Le 4ème de couverture signé Ghjacumu Thiers

"Pesciu Anguilla, prima di tuttu, hè un sopranome. Quellu di unu lestu cum’è l’anguille, chì scappa è chì mani ùn ci n’hè capace à agguantassilu !

Pesciu Anguilla hè issu zitellu, Pépé Morsicalupa. Hè dinù a so storia, quella di un lustrascarpi chì diventa murzu, naufragatu è ingrandatu troppu in furia… chì s’hà da liberà di e catene di a classa di i travagliatori, di a so famiglia è di a povara ghjente.

Pesciu Anguilla, dunque, hè soprattuttu un persunagiu di rumanzu, più veru chè reale, piacevule, eroe da fà esempiu d’una cità di scalu, Bastia, è ancu di a Corsica sana. Ma nanzu, di quella Corsica di prima. Quella di a fine di u XIXu chì vede l’isula, prima di i cambiamenti maiò di u mudernisimu, cun tanti vincitori è tanti ammazzati. Un persunagiu, murale assai, in un mondu chì induv’ellu và, ùn si sà più.

Pesciu Anguilla, bella sicura, hè u picculu populu bastiacciu sanu sanu. Cum’un appicciu di populi : corsu è mediterraneu. Un populu vivu, forte è frisgiulatu.

Pesciu Anguilla hè stu rumanzu quì. U primu in lingua corsa. Un avvenimentu. Un’entrata diretta in literatura. Cun tamburu è trumbetta si pò dì !… cum’ellu fece U Turcò andendu in pelegrinagiu in Lavasina.

Pesciu Anguilla, à riflette ci bè oghje ghjornu, hè tuttu què è ancu di più. Hè… Pesciu Anguilla !

Un munimentu…"