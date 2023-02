Le chanteur Philippe Forcioli nous a quittés

« La voix et la guitare de Philippe Forcioli se sont tues.



C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Philippe Forcioli, troubadour au grand cœur, fauché par la maladie le 16 février.

Nul doute que celles et ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin à l’occasion de l’un de ses nombreux concerts en Corse ne peuvent l’avoir oublié, tant l’artiste et le personnage étaient authentiques et attachants.

Né à Oran en 1953, originaire du village de Forciolu en Corse du Sud, Philippe a élu en 1968 la Provence et la Camargue comme terre d’adoption. Depuis 1977 il a choisi la chanson pour faire entendre ses textes aux accords de son inséparable guitare.

Avec la Corse, c’est une histoire qui a commencé dans les années 90 où il a foulé à deux reprises la scène des Musicales de Bastia, en particulier lorsque Georges Moustaki, convaincu de son talent, l’a invité à participer à sa « carte blanche ». A partir de là, Philippe n’a plus cessé de fréquenter son île et d’y donner chaque fois qu’il le pouvait des spectacles, y compris dans le moindre petit village : il est vrai qu’avec sa seule voix et sa guitare, il suscitait un enchantement - car oui, Philippe était un enchanteur - partout où le public venait le découvrir.

Dès lors, des liens de fidélité se sont tissés avec tous ceux qu’il rencontrait car, malgré son apparence parfois bourrue, il respirait la simplicité et la générosité.

C’était d’abord un homme de foi et de convictions mais jamais intolérant, une sorte de laïc ayant puisé dans la religion ce qu’elle a d’humain et de fraternel.

Il n’est donc pas étonnant que, plus qu’une carrière, c’est une œuvre de 40 ans qu’il a construite, une œuvre où la spiritualité tient une place importante dans tous les thèmes qu’il a abordés : l’amitié, l’amour, la nature, la mort, les interrogations… La force de Philippe dans sa poésie, c’est aussi cette part d’innocence qu’il portait en lui et qui le poussait à s’émerveiller de tout.

Philippe Forcioli, c’était également une diction parfaite, une voix douce, chaude, et ensoleillée qui vibrait aux accents de la Méditerranée.

Au fil du temps, le chanteur s’était doublé d’un merveilleux conteur, se plaisant à interpréter ses propres textes ou ceux de grands auteurs ou de grands poètes contemporains. Pour preuve, ses deux dernières tournées en Corse, à l’initiative de l’association Une Minute de Soleil en Plus. En 2018, son spectacle « 14 auteurs pour 14 – 18 », des pages émouvantes et poignantes, avec en filigrane une ode à la paix.

En 2021, cap sur Brassens avec « Chansons déshabillées », un vrai tour de force où Philippe, rendant hommage à son maître, ne le chantait pas seulement mais l’incarnait à la façon d’un comédien. Nous, ses amis, préférons parler encore de lui au présent tant il est vivant pour nous. Que chacun, à sa manière, continuer longtemps de le célébrer »